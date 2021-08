BEUROP: la primera startup europea en lanzar su propia criptomoneda a través del Blockchain Euro Project Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de agosto de 2021, 10:53 h (CET)

Con el proyecto Blockchain Euro Project, la empresa BEUROP es una firma de tecnología informática con más de 5 años de experiencia, que además de especializarse en contratos inteligentes y soluciones de blockchain, tiene previsto lanzar su propio token o criptomoneda el próximo 1 de septiembre y estrenarse en el mercado europeo de las criptomonedas. Se podría decir que el siglo XXI ha sido el de las criptomonedas, y aunque ciertamente aún no ha llegado a su máximo apogeo, sí que está bien encaminado a ello.

La startup europea preparada para competir directamente con Asia y América: BEPR Las criptomonedas son actualmente una tendencia en el mercado y es prácticamente imposible no prestarles atención, ya que parece que la economía mundial poco a poco girará cada vez más cerca, alrededor de estos activos digitales. Por un lado, Asia cuenta con su plataforma Binance; mientras que por su parte los Estados Unidos tienen a Coinbase. Sin embargo, Europa se ha quedado atrás, sin contar aún con una plataforma y/o criptomoneda, hasta ahora. BEPR es la nueva criptomoneda y el primer token europeo que está por lanzarse el próximo 1 de septiembre por medio de las plataformas DEX y CEX, pertenecientes a BEUROP, una empresa especializada en blockchain, con el cual el viejo continente tomará posición para competir directamente con los otros continentes.

De hecho, todo este nuevo lanzamiento es el resultado la experiencia y del trabajo de su equipo experto, quienes se han preparado para crear productos seguros, útiles y fáciles de usar basados en la blockchain privada. El objetivo es integrar sus plataformas DeFi, CeFi, NFT, y sus activos comerciales, en un ecosistema unificado que haga que los negocios sean verdaderamente confiables, transparentes y eficientes.

¿Cuáles son los beneficios y el poder de la blockchain? Al poder utilizar un solo ecosistema, el usuario no tendrá la necesidad de buscar en varios proveedores de servicios en el mercado las mejores ofertas, sino que todo estará fácilmente al alcance en un solo lugar. Por otro lado, con el token BEPR y los productos de BEUROP los usuarios disfrutarán de beneficios reales por estar en una misma comunidad, un único entorno digital implementado en forma de aplicaciones móviles de la compañía. Lo que hace de Blockchain Euro Project la mejor elección, es su compromiso con sus clientes y su propósito de ayudarles a alcanzar sus objetivos, ofreciéndoles soluciones a los problemas que puedan surgir en el futuro, adaptándose a las nuevas tecnologías de la blockchain y el marketing digital; y porque conocen perfectamente los protocoles gubernamentales y las regulaciones locales.

Pronto se podrá acceder a la preventa del BEPR a través de la web de BEUROP. Este token promete muchos beneficios a todos aquellos que estén dispuestos a operar en este nuevo mercado.

