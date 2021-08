La tecnología más avanzada para conocer el estado de salud del corazón está disponible en el Programa Life de Bach Care Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:13 h (CET)

Una de las alternativas de salud que permite detectar cualquier patología coronaria la ofrece el Programa Life de Bach Care, un estudio dirigido a personas sanas que quieren conocer el estado de su corazón y de esta manera prevenir posibles complicaciones de salud. La prevención de enfermedades cardiovasculares es indispensable a cualquier edad.

Bach Care es un Centro de Prevención y Rehabilitación de Enfermedades Cardiovasculares, ubicado en el hotel The Ritz-Carlton, Abama, en Tenerife, que abrió sus puertas para ofrecer un nuevo concepto del cuidado del corazón: Cardiovascular Wellness, con equipos de alta tecnología, un equipo de profesionales dispuestos a atender pacientes de todas las edades e instalaciones de lujo y confort.

Descubrir el estado del corazón a través de la tecnología con el Programa Life de Bach Care El corazón es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano y que más cuidado merece. Cada año, más de 17,5 millones de personas mueren a causa de enfermedades cardiovasculares que pudieron prevenirse a tiempo. Por lo que sí un paciente tiene algún antecedente genético como hipertensión arterial u otra enfermedad coronaria es necesario acudir a especialistas de la salud a tiempo y evitar inconvenientes en el futuro.

Con el lema “Suma calidad de vida a tu vida”, Bach Care se ha propuesto acompañar a los pacientes en la detección temprana de enfermedades del corazón a través del Programa Life, una propuesta innovadora que trae a España una tecnología única en el mundo que permite explorar el estado de salud del corazón del paciente. Se trata del primer escáner médico de detección espectral en diagnóstico por imagen que permite detectar en solo 4 minutos si el paciente puede sufrir un evento cardiovascular grave a lo largo de su vida.

En Bach Care combinan este potente escáner tecnológico con los conocimientos de un destacado equipo de profesionales con reconocimiento internacional como el Dr. José Luis

Zamorano, Jefe del Servicio de Cardiología en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y líder mundial en diagnóstico cardiológico por imagen, para ofrecerle a los pacientes un diagnóstico integral preventivo y personalizado basado en los resultados obtenidos.

Servicio integral para el cuidado del cuerpo y la mente Para este centro de prevención, el bienestar de sus pacientes es lo más importante, por lo que además de ofrecer un servicio de calidad con diagnóstico exhaustivo, ofrecen instalaciones con un entorno exclusivo que combinan arquitectura terapéutica, gastronomía y wellness de lujo. Este programa tiene una duración de 3 días con estancia de 2 noches, en las cuales el paciente recibe asesoramiento integral para su bienestar físico y mental mientras vive la experiencia gastronómica de degustar platos saludables de estrellas Michelin. Además, tienen pensión completa en el hotel The Ritz-Carlton, con alojamiento en habitaciones de lujo con vistas al mar y accesos a áreas de relax y sesiones de masajes y relajación.

Para reservar un puesto en este programa, los pacientes pueden ingresar a la página web de Bach Care y recibir mayor información de sus servicios, que apuestan por un cuidado integral cuerpo-mente.

