El Programa para Deportistas de Bach Care permite a las personas conocer el estado de salud de su corazón

viernes, 20 de agosto de 2021, 12:55 h (CET)

La acumulación de depósitos de grasa en las arterias suele ser la causa más común de enfermedad de las arterias coronarias, dando lugar a patologías como cardiopatías, tromboembolismos, arritmias o insuficiencia cardíaca, entre otras. Las enfermedades cardiovasculares son aquellos trastornos que afectan directamente al corazón y los vasos sanguíneos.

El centro de prevención y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares Bach Care, ubicado en Tenerife, cuenta en sus instalaciones con la tecnología más avanzada del mundo, operada por los mejores especialistas en el área cardiovascular, quienes asesoran a sus visitantes sobre cómo cuidar el corazón de la manera más eficaz, añadiendo vida de calidad mientras protegen su corazón.

¿En qué consiste el Programa para Deportistas de Bach Care? Bach Care es un centro de prevención que ofrece a sus clientes la posibilidad de someterse a los mejores y más tecnológicos métodos de diagnóstico y prevención que les permita conocer el verdadero estado de su corazón. Su Programa para Deportistasdetermina la predisposición genética del atleta de padecer enfermedades cardiovasculares y cuál es su grado de susceptibilidad en lesiones del corazón.

Este programa está diseñado con un hospedaje de tres días y dos noches en el hotel The Ritz-Carlton, Abama, donde el deportista podrá conocer sus límites personales y saber si la actividad física constante pone en riesgo su corazón. Este análisis le permite al equipo médico y terapéutico diseñar un plan completo y personalizado para el cuidado del órgano cardiovascular.

El Programa para Deportistas de Bach Care está compuesto por pruebas médicas y diagnósticas realizadas con los mejores y más avanzados equipos médicos, para luego tener sesiones de asesoría integral para el bienestar físico y mental del deportista. La experiencia ofrece un servicio gastronómico premiado con estrella Michelin, donde el deportista y sus acompañantes podrán disfrutar de los mejores y más exclusivos platos.

Además, la experiencia incluye un servicio Wellness con acceso de entrada libre al The Ritz-Carlton Spa con una sesión de masaje muscular incluida.

Recientemente, una de las personas que ha acudido hasta el centro para ponerse en manos del equipo de Bach Care y realizar el Programa para Deportistas es Cesc Escolà, un reconocido profesional del mundo del Fitness en España.

Prevención de patologías cardiovasculares: programas integrales Bach Care ofrece programas integrales que cubren las diferentes necesidades de sus clientes. Su programa Life Time, con una duración de tres días y con todas las comodidades de hospedaje, permitirá al paciente conocer el estado de su corazón y predisposición genética a padecer lesiones o enfermedades cardiovasculares, un diagnóstico que ayudará a planificar a posteriori hábitos de vida saludables para la prevención.

Para las personas que desean visitar el centro Bach Care por un día y conocer su estado cardiovascular, pueden elegir el programa One Day. Para los pacientes que ya han atravesado un padecimiento cardiovascular y están en plena rehabilitación, Bach Care pone a su disposición un tratamiento personalizado para evitar recaídas, donde reciben asesoría en nutrición, autoestima y reinserción al entorno.

Bach Care no es solo un centro diagnóstico para las enfermedades cardiovasculares, sino que se trata de un centro que ofrece un completo confort a los pacientes, a la vez que les permite conocer cuál es el estado actual de su corazón y cómo prevenir o afrontar posibles patologías en un futuro.

