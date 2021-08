Schneider Electric presenta mySchneider, una experiencia digital personalizada y completa Comunicae

viernes, 20 de agosto de 2021, 14:59 h (CET) Alrededor de un millón de clientes y socios de todo el mundo registrados en la web de la compañía, disfrutan de una experiencia sencilla, personalizada y completa, basada en sus preferencias. Un portal personalizado y de acceso único que ayuda a los clientes a impulsar el desarrollo de su negocio al consolidar los diferentes servicios y herramientas en un solo lugar, haciendo que sus operaciones diarias sean fáciles y eficientes Schneider Electric, líder en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización, alcanza un hito clave al ofrecer una experiencia digital personalizada para los clientes y partners registrados en se.com. La nueva experiencia todo en uno es el resultado de la transformación digital que tiene como objetivo ofrecer el mejor proceso digital al cliente para mejorar su satisfacción e impulsar el crecimiento de su negocio.

El diseño de la nueva experiencia se inició en 2020 y desencadenó varias mejoras y funcionalidades que hoy en día ayudan a que los clientes y socios de Schneider Electric se diferencien de la competencia y simplifiquen sus operaciones diarias. A través de esta nueva versión de MySchneider, los usuarios tendrán un acceso único a su perfil de cliente desde el que podrán gestionar toda su información, teniendo acceso a los servicios empresariales más utilizados a través de un portal personalizado. Además, les permitirá reorganizar las herramientas y recursos online de Schneider Electric para reducir el número de plataformas que los clientes utilizan, agrupándolos todos en una misma ubicación.

"Es prioritario ofrecer una experiencia online eficiente y accesible las 24 horas del día para satisfacer las necesidades de clientes", ha declarado Peter Weckesser, Chief Digital Officer de Schneider Electric. "La experiencia mySchneider es un elemento fundamental dentro de la estrategia de transformación digital que prioriza las necesidades del cliente y ayuda a ofrecer las mejores herramientas y recursos digitales para clientes".

Schneider Electric tiene como objetivo permitir a sus clientes ahorrar tiempo, trabajar de forma más eficiente con sus clientes y hacer un seguimiento de los elementos clave en un solo lugar. Los clientes de Schneider tienen ahora la posibilidad de organizar su contenido habitual de la forma que más les convenga: mostrar u ocultar los diferentes elementos del portal y decidir su orden de aparición. mySchneider ofrece acceso directo a todos los recursos que los clientes necesitan para gestionar su negocio y sigue sus preferencias individuales para ajustarse mejor a sus expectativas.

A través de mySchneider los clientes pueden acceder a paneles de control específicos para cada usuario, establecer notificaciones para estar informados sobre nuevos productos, lanzamientos de software, seminarios web, publicaciones de white papers y actualizaciones de la documentación técnica. Los socios, incluidos los distribuidores, disponen ahora de una sola página de acceso a todos los recursos adaptados para apoyar su empresa, por ejemplo, oportunidades de negocio, información sobre productos, ofertas, pedidos, seguimiento de pedidos, información financiera, formación y programas de colaboración. Los responsables de las instalaciones pueden obtener una visión optimizada de las mismas gracias a la visualización de los activos, los contratos, los ciclos de vida y los servicios previstos. La página de inicio específica del usuario destaca los contenidos en los que confían a diario, desde herramientas y recursos hasta productos y aplicaciones, pasando por servicios adicionales.

