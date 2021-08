PuntoSeguro: ¿Cuál es el mejor momento para adquirir un seguro de vida? Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de agosto de 2021, 12:20 h (CET)

Son muchas las personas que le dan vueltas a contratar un seguro de vida, sin tener muy claro cuáles son los beneficios y cuál es el mejor momento para contratarlo a lo largo de la vida.

A la hora de adquirir una póliza de este tipo, es muy recomendable comparar los servicios y coberturas que ofrece cada aseguradora, y una excelente forma de hacerlo es por medio de PuntoSeguro, una plataforma que compara en segundos seguros de vida y que ofrece, a través de su marca, ofertas exclusivas de las mejores aseguradoras, combinadas con premios y recompensas por realizar ejercicio físico con regularidad.

¿Cuál es el mejor momento para contratar un seguro de vida? En primer lugar, hay que partir desde una premisa simple pero cierta, y es que es mejor tener un seguro y no necesitarlo, que necesitarlo y no tenerlo. Tener un seguro de vida es algo opcional, un aspecto que lo diferencia de los seguros del hogar o de los seguros de los vehículos, que son obligados. Desde PuntoSeguro, hacen especial incidencia en 3 momentos particulares de la vida en los que es recomendable contratar un seguro de vida.

El primero de estos momentos es aquel en el que se forma una familia. En caso de fallecimiento del progenitor, la capacidad económica de los hijos se vería gravemente afectada, una situación que se puede cubrir gracias a la contratación de un seguro de vida.

Otro de los mejores momentos para contratarlo es al firmar una hipoteca. Tener un seguro de vida en este contexto es muy importante, ya que permite a las personas que lo contraten dejar liquidada por completo la hipoteca en el momento en el que fallezcan. Esto puede resultar de mucha ayuda para los descendientes al no ser capaces de afrontar el gasto de la hipoteca.

Otra etapa muy indicada para contratar un seguro de vida es llegada la vejez. Los seguros de vida con planes de pensiones permitirán a las personas disfrutar de una jubilación y una vejez mucho más tranquilas.

Comparar decenas de opciones en segundos El seguro de vida es una herramienta que ayuda a las personas a proteger a sus seres queridos, esa es la función principal que tiene. Si ya se ha tomado la importante decisión de contratar uno, es momento de elegir el más adecuado a las necesidades específicas de cada persona. Para facilitar este proceso, PuntoSeguro ofrece una plataforma en la que fácilmente se podrán comparar y calcular pólizas de vida de las principales aseguradoras de España.

