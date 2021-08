¿Cómo hacer más seguro el hogar? Por BLOG CERRAJEROS Comunicae

viernes, 20 de agosto de 2021, 14:31 h (CET) En un entorno urbano, el riesgo de robo existe. Sin embargo, hay que admitir que este riesgo es mayor cuando se vive en el centro de la ciudad. En estas condiciones, la vivienda es muy propensa a la intrusión. Por lo tanto, se debería reforzar la puerta principal, ya que suele ser el punto de acceso que utilizan los ladrones para entrar Aunque hay muchas maneras de hacer que la vivienda sea más segura, desde PORTAL CERRAJEROS se recomienda elegir una puerta blindada. Al considerar esta solución, se beneficiará de una serie de ventajas que puede combinar con otras para hacer que el hogar sea más seguro.

La puerta blindada, la elección de la calidad y la excelencia

Nada mejor que la instalación de una puerta blindada por un cerrajero profesional para beneficiarse de una protección óptima en el hogar. De este modo, se protege eficazmente contra todos los riesgos de intrusión en caso de ausencia.

La ventaja de una puerta blindada es que es especialmente fuerte y robusta. La ventaja de los materiales de la fabricación de las puertas blindadas, especialmente es el acero, puede formar una gran cantidad de fuerza y pliegues, que impiden que las herramientas utilizadas por los ladrones funcionen con normalidad cuando intentan forzar la puerta.

Asimismo, ante los golpes y ataques violentos, la puerta blindada tiene una mayor capacidad de resistencia, lo que disuade a los ladrones.

Se caracteriza por su considerable peso, lo que significa que no se puede mover, lo que dificulta la entrada de los ladrones en la casa. También son equipadas con cerraduras de alta seguridad de al menos 3 puntos, con un cilindro protegido. Además, hay fuertes sistemas de cierre que consisten en pestillos de acero en combinación con pernos de acero en las bisagras.

Además, la puerta blindada está diseñada con un fabricante especializado en seguridad y suelen tener una larga vida útil.

Además de la solidez, los materiales seleccionados son conocidos por ser excelentes aislantes térmicos y acústicos. Gracias a estos materiales, la puerta blindada se caracteriza por un grosor considerable, suficiente para proteger contra la contaminación acústica, al tiempo que controla la pérdida de calor en el hogar.

Elegante, con un cuidado acabado, la puerta blindada tiene también una importante ventaja estética. Por último, para demostrar la gran capacidad de protección, las puertas blindadas cuentan con certificados de seguridad.

Otras soluciones para asegurar la vivienda

Hay que admitir que una puerta blindada es una inversión. Mientras se espera a la instalación, se puede contar con otras soluciones de seguridad que satisfagan las necesidades.

En particular se puede pensar en reforzar las persianas o añadir cerraduras para multiplicar los puntos de anclaje de las puertas existentes.

La instalación de cerramientos metálicos y acristalamientos antirrobo también es un método seguro.

Entre las soluciones más modernas y sofisticadas se encuentran las cámaras de vigilancia, las alarmas inalámbricas, los detectores de movimiento, los focos de seguridad y la iluminación con detector de movimiento. Todas estas soluciones tienen un efecto disuasorio.

¿Cuál cerradura de seguridad elegir?

Si se necesita sustituir una cerradura tras un robo o por pérdida de las llaves, es importante elegir un modelo que garantice la máxima seguridad para la seguridad del hogar y de la familia.

A continuación, desde el Blog Cerrajeros ayuda a conocer cual tipo de cerradura se debe elegir para una seguridad óptima.

La norma A2P, una referencia para los cierres de calidad

Al buscar una cerradura de calidad, es recomendable que se elija una que cumpla la norma Assurance Prévention Protection (A2P).

Esta norma, garantiza, entre otras cosas, que la cerradura sea más resistente a los robos e incendios.

Los cerrajeros expertos recomiendan este tipo de cerraduras a los clientes. Se utilizan para cerrar los locales de las tiendas o los supermercados, cajas fuertes (cajas de seguridad, cajeros automáticos), las puertas acorazadas, etc.

Se pueden reconocer fácilmente por el logotipo A2P seguido de estrellas. Por lo tanto, es importante prestar atención a esto antes de comprar la cerradura, ya que algunos fabricantes sólo ponen las estrellas.

¿Por qué elegir este tipo de cerradura?

Las cerraduras A2P son probadas por un comité de usuarios, fabricantes y distribuidores para comprobar la resistencia a la intrusión y al fuego antes de la comercialización.

Es casi imposible abrir esta cerradura perforando el cilindro, o forzar la rotación. No se pueden serrar o arrancar, ya que esto haría suficiente ruido para disuadir a un ladrón. Además, es una garantía de fiabilidad para las empresas de seguros, y algunas de ellas incluso lo hacen obligatorio.

Los diferentes tipos de cerraduras A2P

Al optar por una cerradura estándar A2P, se debe saber que existen tres categorías y se clasifican según la duración media de su resistencia a los robos:

La primera categoría, con una estrella: Ofrece una resistencia media de 5 minutos al aserrado, al desgarro o al picoteo. Estos modelos pueden utilizarse como cerraduras estándar para cerrojos y candados.

Ofrece una resistencia media de 5 minutos al aserrado, al desgarro o al picoteo. Estos modelos pueden utilizarse como cerraduras estándar para cerrojos y candados. La segunda categoría ofrece una resistencia media de 10 minutos y es reconocible por sus dos estrellas: Estas cerraduras prometen una alta seguridad y son resistentes a la perforación, el aserrado, el robo, etc. También se pueden utilizar para las persianas de seguridad.

Estas cerraduras prometen una alta seguridad y son resistentes a la perforación, el aserrado, el robo, etc. También se pueden utilizar para las persianas de seguridad. La última categoría de cerradura: Es identificable por sus tres estrellas y ofrece una resistencia media de 15 minutos a diversos tipos de infracciones, incluso por campos magnéticos. Estos modelos se utilizan para la protección de máquinas expendedoras, puertas blindadas o cajas fuertes. En definitiva, la norma A2P es imprescindible a la hora de elegir cerraduras que ofrezcan una garantía de seguridad óptima.

Es importante prestar atención al logotipo A2P cuando se compre y también al número de estrellas que tiene el producto. También es importante recurrir a cerrajeros profesionales que garanticen la instalación de una cerradura de calidad.

