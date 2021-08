Cómo elegir la empresa de limpieza adecuada, por GRUPO BERNI Comunicae

viernes, 20 de agosto de 2021, 14:39 h (CET) Una pregunta que se suelen realizar muchos particulares y empresarios es cómo elegir una empresa de limpieza adecuada. Especialmente en una gran ciudad, es difícil orientarse entre las numerosas ofertas y empresas especializadas que prestan el mismo servicio, la mayoría de las veces con precios competitivos y tarifas diferentes. En ocasiones, la tendencia común es optar por el precio más bajo, o elegir la primera empresa encontrada online que ofrezca el servicio deseado Pues bien, no puede haber un paso más equivocado: para elegir una de las mejores empresas de limpieza se debe dedicar tiempo y atención, para evitar toparse con estafas o con falsas empresas profesionales que hacen pasar su reputación por empresas de limpieza establecidas cuando no es así en absoluto.

Comprobar la experiencia de una empresa de limpieza

Un aspecto esencial que no debe pasarse por alto es la experiencia que tiene una empresa de limpieza profesional y las habilidades del personal.

Confiar en una empresa sin experiencia o en personal no cualificado podría causar graves daños a superficies, suelos delicados, como el mármol, el parqué u otros materiales que requieren tratamientos específicos y profesionales como los armarios de madera.

La experiencia en el sector es un factor clave a valorar en una empresa de limpieza, ya que una empresa especializada será capaz de satisfacer las más diversas necesidades y, por tanto, de ofrecer un servicio óptimo y eficaz.

Estas empresas asisten a frecuentes cursos de actualización y están siempre informadas sobre los últimos avances del sector, conservando los conocimientos necesarios para higienizar los entornos ofreciendo espacios limpios y saludables, utilizando los materiales, tratamientos y dispositivos adecuados.

Siempre hay que tener en cuenta que los precios de los servicios profesionales se basan en la calidad, por lo que aspirar al presupuesto más bajo y competitivo puede no ser la mejor solución para elegir la empresa de limpieza adecuada.

Es importante recordar que trabajar con productos y equipos de alta calidad requiere costes más elevados: la calidad no tiene precio, como se suele decir. Un servicio profesional tiene costes, pero ofrece una garantía indiscutible de tratamiento.

Criterios para evaluar la empresa de limpieza adecuada

Para higienizar las estancias de una oficina, una industria o una comunidad de vecinos, siempre es aconsejable contactar con una empresa de limpieza especializada.

Es importante considerar y evaluar si una empresa de limpieza trabaja con estos criterios estratégicos, es una garantía segura de elección:

Personal formado: el personal está cualificado, asiste a cursos regulares de formación y es reconocible por su uniforme.

el personal está cualificado, asiste a cursos regulares de formación y es reconocible por su uniforme. Puntualidad: son capaces de intervenir en un tiempo relativamente corto.

son capaces de intervenir en un tiempo relativamente corto. Precisión: siguen todos los pasos necesarios, desde la inspección hasta la elaboración del presupuesto y la realización del servicio.

siguen todos los pasos necesarios, desde la inspección hasta la elaboración del presupuesto y la realización del servicio. Profesionalidad: años de experiencia.

años de experiencia. Presencia: proporciona soluciones específicas para el cliente.

proporciona soluciones específicas para el cliente. Equipamiento: está equipado con maquinaria moderna y de alto rendimiento.

está equipado con maquinaria moderna y de alto rendimiento. Política: aplica una política de empresa precisa.

aplica una política de empresa precisa. Productos : se preocupa por respetar el medio ambiente utilizando productos para una limpieza ecológica.

: se preocupa por respetar el medio ambiente utilizando productos para una limpieza ecológica. Procedimientos: aplica un código interno de ética y profesionalidad. 4 ventajas de elegir una empresa de limpieza

Uno de los elementos más importantes en la gestión de un local, empresa o negocio abierto al público es la apariencia que se ofrece a los clientes.

Entrar en un entorno ordenado, limpio y perfumado despierta sentimientos positivos y anima a quedarse. Aunque la mercancía se exponga de forma atractiva y ordenada, esto no es suficiente: el local debe estar limpio, sin polvo, el suelo debe estar pulido y los escaparates deben estar limpios para atraer a los clientes.

Para ello, no basta con que el personal limpie el local a diario, sino que es necesario que una empresa especializada se encargue de la limpieza diaria antes o después del horario de apertura, así como de la limpieza "básica", que se realiza regularmente cada semana o cada dos semanas como máximo.

4 razones por las que se debería elegir una empresa de limpieza especializada:

1. Saneamiento seguro

Confiar un negocio al personal cualificado es una garantía no sólo para los clientes, sino también para los propietarios y el personal, que pasan muchas horas en la oficina o negocio y pueden ser propensos a alergias de diversas índoles.

2. Ahorro de tiempo

Una empresa de limpieza trabaja con más de una persona, lo que agiliza el tiempo y facilita la realización de las tareas más agotadoras, también gracias al uso de máquinas, como las de pulido de suelos o las de higienización a altas temperaturas.

3. Flexibilidad de horarios

La limpieza industrial puede realizarse en ausencia de clientes o empleados, lo que puede llevar a reducir el horario de apertura o a tener que retener al personal durante más tiempo.

Por otro lado, una empresa de limpieza puede intervenir en cualquier momento, ya sea antes o después del horario de apertura y durante los cierres por vacaciones.

4. Seguridad de los bienes y de las oficinas

La relación entre un comercio y una empresa de limpieza se establece en un contrato que protege los bienes, incluidos los bienes expuestos y el mobiliario: la propia empresa es responsable del trabajo de los empleados y garantizar contra cualquier daño, tanto a los bienes expuestos como al mobiliario.

En caso de que se produzcan daños, la empresa de limpieza los compensará en su totalidad. Sin embargo, es importante destacar que cuando se recurre a una empresa externa, es poco probable que haya problemas de robos o daños, ya que la empresa supervisará el trabajo de los empleados, cuidadosamente seleccionados y bien formados.

Para finalizar, en los comercios y espacios expositivos se pueden ofrecer intervenciones de limpieza de garajes, limpieza ventanas y puertas de cristal, tratamientos profesionales para diversos tipos de suelos, limpieza ordinaria, así como limpieza en profundidad con motivo de inauguraciones y después de reformas.

