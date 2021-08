Tres XL estrena nueva temporada adaptable a cualquier estilo Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de agosto de 2021, 14:40 h (CET)

Durante muchos años, en el mundo de la moda, se han impuesto estándares de belleza difíciles de alcanzar y que distan mucho de la realidad, limitando sus opciones de ropa y diversas prendas de vestir a tallas que no abarcan la totalidad del mercado.

Esta pauta de oferta en los productos de vestir resulta excluyente para muchas personas de tallas grandes, lo que hace que adquirir ropa de calidad y a la moda sea una tarea complicada.

Debido a esta falta de producto en el mercado, nació Tres XL, una tienda de ropa dirigida a todas esas personas con talla grande, para que puedan vestir ropa juvenil, actual y de calidad.

Con mucho estilo y moderna Tres XL es una tienda física y online fundada en el año 2017, cuya sede se encuentra ubicada en Torrelavega, Cantabria, y tal ha sido su éxito que recientemente ha recibido la nueva colección de ropa para la nueva temporada.

Esta tienda de moda ofrece un amplio catálogo especializado en prendas de vestir de tallas grandes con tops, pantalones, faldas, vestidos, monos, lencería, pijama, ropa casual y mucho más, para hombres y mujeres, poniendo en el detalle de cada prenda las medidas específicas, en prendas de arriba, pantalones y faldas, para que el comprador tenga la posibilidad de escoger la pieza adecuada para su figura.

Además, ofrece envío contra rembolso y acepta la devolución de las piezas que al cliente no le hayan ido bien o no le hayan gustado.

Tres XL busca llenar ese vacío en el mercado en que solo se ofrece ropa a la moda en tallas estándar. Entiende esta necesidad y, por ello, ofrece una gran variedad de prendas de vestir de diversos estilos, poniendo a disposición de los clientes ropa de esta nueva temporada en tallas grandes que les permita sentirse a gusto con su apariencia, a la vanguardia de la moda y con estilo.

Para todos los gustos y sin límites Los estándares de belleza impuestos por la franquicia de la moda son cosa del pasado. Con el paso del tiempo, han surgido movimientos que permiten ver más allá de un ideal y aceptarse de la forma más real y humana posible.

Esa conciencia de la realidad de los cuerpos va ligada con la aceptación de un mensaje muy relevante y es que cualquier persona puede lucir atractiva y expresar su estilo a través de la ropa que luzca.

Ese mensaje es impulsado por tiendas como Tres XL que con sus múltiples piezas, como las de esta nueva temporada, dan paso a la creatividad para que todos, sin importar la talla de ropa que se use, puedan escoger la ropa que más se adapte a su estilo y destacar la belleza con el look deseado.

