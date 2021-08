Las claves de Best Franquicias para lograr franquicias inmobiliarias exitosas Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de agosto de 2021, 14:00 h (CET)

La única firma franquiciadora que se encarga de garantizar ante un notario las prestaciones y las condiciones que ofrece a sus franquiciados, superiores a cualquier empresa de la competencia es Best Franquicias . Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario cuenta con la suficiente trayectoria como para poder definir las claves del éxito para que una franquicia inmobiliaria tenga éxito.

Su modelo de negocio les asegura poder gestionar una cartera propia que consta de miles de inmuebles, además de contar con exclusividad en la venta de grandes activos inmobiliarios.

Best Franquicias y las claves para lograr franquicias exitosas Las claves del éxito vienen marcadas por la historia de la propia franquicia. Desde la fundación de esta empresa hasta el día de hoy ha transcurrido mucho tiempo y si hay algo que enseña y perfecciona, es la experiencia. Más de treinta años de trayectoria en el sector inmobiliario ha permitido a Best Franquicias desarrollar un modelo exitoso, fundamentado en varios aspectos claves. En primer lugar, debe generarse un buen volumen de leads, posicionamiento SEO y SEM en Google y RRSS, lo que solo se puede lograr por medio de una buena publicidad. Para ello, Best Franquicias aprovecha más de 100 portales inmobiliarios y 1.000 páginas web que están a su cargo.

Por otro lado está la financiación. En este caso, el grupo escapaz de ofrecer facilidades y soluciones financieras necesarias para hacer un inmueble accesible a un cliente.

La digitalización por su parte es otro aspecto fundamental, ya que contar actualmente con presencia en apps y webs personalizadas asegura un mayor acercamiento al cliente, y un escaparate mucho mayor.

Todo esto sin olvidar la importancia de ofrecer una formación continuada a todos los trabajadores en marketing digital, redes sociales y en aspectos tales como operativa comercial, jurídica, financiera, etc.

Por último, la asistencia permanente, integral y personalizada.

Todos estos procesos, realizados de una forma correcta e inteligente, garantizarán el desarrollo de una franquicia de éxito.

Ventajas que ofrece el Grupo Best en sus franquicias inmobiliarias Best Franquicias entiende perfectamente cómo todos estos aspectos son claves para lograr franquicias inmobiliarias exitosas. Es por eso que intenta recalcar en cada uno de los puntos día a día. Por ejemplo, su departamento de publicidad es capaz de generar un gran volumen de leads mediante publicidad gratuita de sus inmuebles y un posicionamiento web altamente efectivo. Además, se destacan por ofrecer una financiación de hasta el 110% para la compra de inmuebles, brindando incluso la mayor gama, no solamente de financiaciones, sino también de productos financieros para particulares y empresas. Por otro lado, utilizan siempre la tecnología más avanzada del sector, se mantienen en formación continua y ofrecen a sus franquiciados asistencia inicial y permanente, con soporte durante 8 horas, todos los días.

En síntesis, las franquicias inmobiliarias exitosas son producto del trabajo y de seguir correctamente ciertas directrices fundamentales, tal como las ya mencionadas. Con esto, el desarrollo, crecimiento, productividad y rentabilidad estarán siempre garantizados.

