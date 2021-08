El piloto de la cadena de franquicias Fast Fuel se consagra ganador de la V Subida a La Pizarra, en León Comunicae

viernes, 20 de agosto de 2021, 12:40 h (CET) Fast Fuel es una cadena de estaciones de servicios que ha desarrollado un innovador sistema de gestión, repostaje y telemática que permite reducir los costes operativos para bajar el precio de la gasolina El piloto Gabriel Gutiérrez Siegrist ha resultado ganador de la V subida a La Pizarra, la primera prueba del calendario del Campeonato de Castilla y León de Montaña 2021, y la más larga de toda España.

El joven piloto, a bordo de un modelo Tattus F-3000, se ha hecho con el galardón de esta prueba que va desde La Baña a el Alto de Fonte da Cova, frente a otros 23 inscritos, logrando además el record del trazado. La mejor marca estaba en 3:45 y el piloto de Fast Fuel logró bajarla hasta los 3:39 segundos, lo cual supone una media de 145 kilómetros por hora.

El joven, hijo de Víctor Abraham Gutiérrez, superó incluso a Pablo Rey (Fórmula SMB X21) y a Antonio Martínez (Fórmula Jedi MK6), en una prueba marcada por las altas temperaturas.

Este es el segundo premio del joven castrillonense para Fast Fuel sponsor en esta competición tras haber ganado recientemente la II subida a la Cobertoira.

Fast Fuel es una cadena de estaciones de servicios que ha desarrollado un innovador sistema de gestión, repostaje y telemática que permite reducir los costes operativos para bajar el precio de la gasolina. Fast Fuel ofrece combustible de máxima calidad a un precio muy competitivo, -aproximadamente entre 10 y 12 céntimos más barato por litro-.

La compañía cuenta en estos momento con diez estaciones de servicio operativas en Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Castilla y León, Andalucía y Asturias, y cuatro más en construcción.

Otra de las ventajas de este modelo de negocio es la alta automatización del mismo que reduce la plantilla de personal necesario en la estación, si bien cuenta con personal especializado en la carga de los tanques de combustible y en el control de imprevistos en horario de atención al público de 08:00 a 21:00.

Fuera de este horario, o en todas aquellas regiones donde lo marque la normativa, los clientes que acudan a una estación de servicio Fast Fuel estarán tele atendidos a distancia por personal de un call-center, el cuál se encuentra disponible 24h/día 365 días/año y que acompañará en todo momento al cliente a realizar su compra, obtener su factura, e incluso le avisarán -e interrumpirán el abastecimiento- en el caso de que el cliente no haya apagado el motor o las luces de su vehículo.

Un plan de expansión que persigue duplicar su tamaño

Fast Fuel cuenta con un ambicioso plan de expansión a través del sistema de franquicias gracias al que prevé duplicar su tamaño en los próximos dos años y abrir nuevos establecimientos tanto en España como en Portugal. Para ello, la compañía cuenta ya con oficinas en Lisboa, que se suman a su sede central en Castuera, Badajoz.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Schneider Electric presenta mySchneider, una experiencia digital personalizada y completa Schneider Electric recibe el premio Top Project of the Year de Environment + Energy Leader Cómo elegir la empresa de limpieza adecuada, por GRUPO BERNI ¿Cómo hacer más seguro el hogar? Por BLOG CERRAJEROS PORTAL LIMPIEZAS: ¿Qué hay que tener en cuenta al elegir una empresa de limpieza?