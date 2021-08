D-Reit, el proyecto español de blockchain que quiere revolucionar el mundo de las inversiones Comunicae

viernes, 20 de agosto de 2021, 10:19 h (CET) La plataforma D-Reit es un proyecto cuya misión es aportar valor, dar más opciones de crecimiento y financiación a los proyectos tangibles a través de las finanzas descentralizadas (DeFi) Carlos Duat, CEO de Crypto Digital Group y consejero del proyecto D-Reit explica más detalles:

“Este proyecto busca implementar el sistema de blockchain como una forma de solución tecnológica para emprendimientos nuevos y en proceso de expansión”.

Para poder llevar a cabo este objetivo, tienen pensado hacer uso de una plataforma descentralizada con tecnología blockchain. De esta forma se pueden hacer inversiones en diferentes activos como acciones de empresas, bienes raíces y plantas de energía renovable, entre otras.

“La visión de D-Reit consiste en ser una plataforma de negocio descentralizada, autónoma y organizada generadora de rentabilidad, que ofrezca estrategias de adaptación en un entorno de cambio constante, con soluciones a través del uso de la tecnología blockchain”, explica Carlos.

En fin, lo que se quiere lograr es dar a las empresas convencionales la oportunidad de abrirse a un mercado de nuevos inversores para que puedan tener el empuje económico necesario. Y esto se logra solo con la digitalización de los proyectos tangibles a través de la exposición de mercado.

Carlos Duat aseveró que el proyecto D-Reit da la oportunidad a nuevos y pequeños inversores de acceder a activos a los que antes no podían, todo porque en la plataforma no existe un target mínimo de inversión.

Las ventajas que ofrece la plataforma

El equipo de D-Reit afirma que las oportunidades de exposición y crecimiento en el mercado de las finanzas descentralizadas está garantizado. Asimismo, los negocios que apuesten por emprender en la plataforma no verán afectada su estructura tradicional. En pocas palabras, tendrán lo mejor de ambos mercados.

Por otra parte, Duat indicó, “Además de ello, el proceso de tokenización de activos y proyectos es sumamente fácil y no requiere de la necesidad de un gasto adicional en desarrollos tecnológicos. En otras palabras, se otorga a los emprendedores la oportunidad de exponer sus productos, negocios o proyectos ganando así visibilidad, además de permitir la creación de su propio token, el cual sirve como vehículo de inversión para financiar nuevos emprendimientos, mediante la plataforma de financiación participativa D-Reit”.

Entonces, aquellos negocios que opten por la tokenización van a lograr crecimiento financiero debido a un nuevo flujo de inversión diferente al tradicional. Además, cada proyecto genera dividendos que son repartidos entre los inversionistas y emprendedores.

Según el punto de vista de Carlos Duat, este enfoque de digitalizar proyectos tangibles es un win-win.

Además D-Reit también está trabajando en una plataforma de trading descentralizada, D-Tradex cuya característica principal es la de poder operar con fondos propios ilimitados, sin depositar en ningún tercero que tenga la custodia y sin kyc ya que se opera desde su propio wallet a través de contratos inteligentes que se comunican con los ya conocidos DEX (intercambios descentralizados).

El otro proyecto que se prevé lanzar a finales de Septiembre desde la plataforma D-Reit consiste en un juego tipo “monopoly” donde habrá uso de NFTs, recompensas en tokens, stake y muchas más utilidades.

La importancia del Holder en D-Reit

En la entrevista concedida por Carlos Duat, destaca que la plataforma, como es de esperar, va a ser regida por un consejo de administración que llevará a cabo los planes de desarrollo.

Sin embargo, enfatizó que, “los holders tendrán voz en el momento de la realización de una toma de decisiones”. Lo que quiere decir que sin la aprobación de los inversionistas no se aceptarán proyectos para la plataforma.

En este sentido, también comentó que los holders de D-Reit tendrán la última palabra al momento de decidir qué tipo de activos se pueden comprar o no con los propios activos de la plataforma.

Con esto se busca que haya transparencia y consenso, que es lo promete el sistema de inversión democratizada basado en blockchain.

El objetivo final es que tanto emprendedores como inversores logren un crecimiento conjunto y sean partícipes activos de cada proyecto, concluyó Carlos Duat.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.