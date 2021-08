Saber cuánto cuesta una reforma gracias a la plataforma online Presupuestos Gratis Emprendedores de Hoy

viernes, 20 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Para el bolsillo, la planificación de gastos es un beneficio a largo plazo. Muchos españoles desean realizar más de una reforma en sus casas, pero no saben cómo calcular el dinero necesario para llevarlas a cabo.

Presupuestos Gratis es la plataforma online que llega para resolver este problema. Asimismo si se quiere saber ¿Cuánto cuesta una reforma?, no se puede dejar de visitar la página web Presupuestos Gratis Online.

¿Qué se tiene en cuenta a la hora de realizar el presupuesto? El portal calcula el coste de una reforma a partir de las dimensiones del espacio en metros cuadrados y de la estancia de la casa de la que se trate, también diferenciando si consiste en una reforma parcial o integral.

Asimismo, la reforma integral hace referencia a la modernización y renovación total de una vivienda, cambiando y reformando todo, desde sistema eléctrico, calefacción, pintura, hasta baños, suelos o tuberías.

Además el presupuesto aproximado que calcula la plataforma Presupuestos Gratis para una reforma integral del hogar o de un local va entre los 11.000 y los 42.500€, siendo 22.000€ el precio medio.

Como bien indican los profesionales de la plataforma en su página web, estos precios varían en función de las dimensiones de la casa, la calidad de los materiales que se vayan a emplear en la reforma, el precio de la mano de obra y el número de estancias que se vayan a reformar.

También se puede buscar al profesional de confianza en la plataforma y decidir de quien se quiere que reciba los presupuestos.

La solicitud de licencias de obra también se incluye en el presupuesto y estas deben gestionarse en las oficinas de urbanismo del ayuntamiento, independientemente de que sea un proyecto menor o mayor.

En Presupuestos Gratis, también se calcula cuál es el presupuesto aproximado en función de la estancia a reformar.

La reforma de un baño puede oscilar desde los 800€ de una reforma parcial hasta los 3.000€ de una reforma integral.

En la plataforma online se indica el coste desglosando cada uno de los trabajos de reforma que se pueden realizar: cambio de sanitarios, fontanería, azulejos y baldosas o alicatado.

En cuanto a una cocina, el precio medio de una reforma rondaría desde los 2.850€ hasta los 7.555€. Además de baños y cocinas, Presupuestos Gratis también calcula aproximadamente cuáles son los costes de pintar un piso, cambiar la carpintería de las ventanas, las puertas, el suelo, la instalación eléctrica, el sistema de calefacción o la fontanería, entre otras muchas reformas. La página web también hace referencia a la diferencia de precios según la provincia en la que se encuentre la vivienda a reformar.

Además de cualquier otra reforma donde se ofrece ayuda, consejos y precios de manera gratuita, pueden ayudar y orientar en saber cuánto cuesta la instalación eléctrica.

Los clientes son fieles al sitio web debido a la velocidad de respuesta.

El equipo es capaz de calcular hasta 4 presupuestos, siendo entregados en un plazo de 24 horas.

El costo de una reforma es difícil de estandarizar por todas las circunstancias que entran en juego.

Es por ello que se recomienda acudir a expertos como los trabajadores de Presupuestos Gratis, un portal que ahorra tiempo y dinero a las personas que quieren reformar alguna parte de su vivienda mientras determinan cálculos precisos.

