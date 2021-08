Go! Seguridad: ¿Por qué se recomienda un sistema de videovigilancia renting? Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de agosto de 2021, 13:15 h (CET)

La empresa GO! Seguridad ofrece videovigilancia con renting para negocios. Para aquellos que decidan emprender un comercio es importante proteger la inversión que han realizado con medidas de seguridad que permitan mantener el local sin incursiones o inconvenientes con el manejo del personal. Gracias a la tecnología de última generación, de fácil proceso de instalación y el buen plan de financiamiento de GO! Seguridad es muy sencillo adquirir un efectivo sistema de videovigilancia para restaurantes, hoteles y todo tipo de locales comerciales.

Los especialistas de esta empresa, ubicada en Madrid y con más de 50 localidades en toda España, brindan servicios online en su portal web y desde donde se pueden apreciar las características, funciones y manejo de las cámaras y demás elementos que conforman el mejor sistema de vigilancia del mercado.

Go! Seguridad permite tener los locales protegidos de día y de noche A diferencia de las opciones que ofrece GO! Seguridad en cuanto a sistemas de alarma para hogares, el Pack 01 Secure, ideal para locales comerciales, oficinas y sobre todo restaurantes y hotelería, ofrece la ejecución del procedimiento de instalación tradicional, con cables y otros dispositivos necesarios para armar un circuito cerrado de televisión en el lugar.

En la empresa especializada más reconocida de España cumplen el proceso con máxima eficiencia y en tiempo récord, gracias al desempeño de los profesionales encargados de colocar las 4 cámaras que incluye el pack en los lugares más estratégicos del área que ocupa el local.

La capacidad de los equipos de alta tecnología de GO! Seguridad garantiza dispositivos de vigilancia con imágenes en alta definición, perfecta visión nocturna infrarroja que permite visualizar cualquier movimiento o incursión aún ante la ausencia total de luz, además de un disco duro de 1TB para grabar el tiempo que se requiera.

Todo este engranaje de avances tecnológicos es compatible con los sistemas de alarmas de los que también dispone GO! Seguridad, para una total tranquilidad y éxito de sus clientes. De esta manera, en los locales donde hay una considerable circulación de público o se necesite un control de las actividades del personal estarán completamente cubiertos con este circuito de videovigilancia.

¿Por qué es recomendable optar por un sistema de renting al adquirir sistemas de videovigilancia para negocios? Los propietarios de empresas o comercios de España tienen a su disposición el sistema de financiamiento conocido como renting tecnológico. El renting tecnológico es una solución que ofrecen desde GO! Seguridad sin inversión inicial, para facilitar el coste de inversión en equipo e instalación para las pequeñas y medianas empresas.

A través del renting, en vez de comprar el equipo tecnológico con el correspondiente gasto de capital, se paga única y exclusivamente por su uso.

Es una operación totalmente independiente de fabricantes, sin bancos ni entidades financieras.

Al completar las cuotas establecidas, los clientes de GO! Seguridad pueden decidir si se quedan con las cámaras y demás dispositivos o los renuevan. Los clientes que depositen su confianza en la empresa líder en videovigilancia solo obtendrán ventajas. Seguridad es sinónimo de confiabilidad, innovación y respuestas eficientes a la hora de cuidar la vida.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.