Best House sigue un año más como referente en franquicias rentables

jueves, 19 de agosto de 2021, 19:00 h (CET)

En el mundo de las empresas, impulsar y hacer crecer franquicias rentables es una labor que demanda altos niveles de exigencia a la hora de sacar adelante un negocio. Requiere de mucha responsabilidad por parte de las personas que deciden emprender.

Galardonado con premio “Mejor Franquicia Inmobiliaria” durante los Premios Vivienda 2021, el grupo Inmobiliario Best House cuenta hasta la fecha con más de 30 años de experiencia en el sector financiero e inmobiliario. Se trata de la única empresa que, ante el notario, ofrece prestaciones a sus franquiciados.

¿Cómo funciona el modelo de negocios? El franquiciado gestiona su propia cartera de inmuebles desde el principio, proporcionándole garantías que motivan y facilitan sus primeros pasos, y ganando una comisión por cada venta que se concrete. Esto garantiza un entorno de trabajo orientado a la motivación de todos los agentes, que están en constante renovación de conocimientos, y la aceleración de las ventas durante todo el año.

El Grupo Best proporciona un sinfín de herramientas a todos los franquiciados para que puedan crecer a nivel personal y profesional, mientras les otorga la libertad de usarlas en consonancia con sus ambiciones y objetivos.

Entre estas herramientas está un catálogo que ofrece un gran número de espacios en alquiler y venta, provenientes de variadas fuentes como particulares, bancos, fondos, promotores o inversiones financieras, entre otros. Además, uno de los objetivos del grupo es brindar a todos sus clientes la seguridad de adquirir una vivienda, y para lograrlo, ofrecer planes de financiación de hasta el 110%.

Expansión dentro de la industria Con la apertura de 4 nuevas franquicias rentables en la Península Ibérica, Best House cuenta con la cartera inmobiliaria compartida más grande a nivel nacional, presente en 63 países y con más de 400.000 inmuebles de compra-venta y alquiler a su disposición.

En la lista de los objetivos, también se encuentra el poder ayudar a los emprendedores y pequeños negocios para aumentar sus resultados, productividad y crecimiento dentro de su nicho de mercado. Por ello, asesoran a todas las franquicias aliadas a lo largo de sus procesos de reclutamiento, ambientación de locales y otros aspectos personalizados en los que cada uno necesite hacer énfasis para su desarrollo.

Tomar la decisión de dónde vivir es clave en la vida de cualquier persona para garantizar la tranquilidad de su futuro, y por esta razón es importante contar con una inmobiliaria de confianza a la cual acudir. Best House tiene como prioridad velar por generar confianza en sus clientes. Una confianza avalada por muchos años de experiencia y un gran número de clientes satisfechos. Best House existe para que todo aquel que lo desee pueda poseer viviendas propias, garantizándole una excelente experiencia de adquisición, calidad memorable y con un financiamiento rentable.

