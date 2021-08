Un parto feliz a través de Hipnoparto con Tamara Chekaloff Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de agosto de 2021, 20:00 h (CET)

La terapeuta y escritora Tamara Chekaloff expone en su libro disponible en Amazon, que lleva por título Trabaja tus emociones para parir empoderadael método del Hipnoparto, el cual es muy efectivo y está dando muy buenos resultados. Pensar en el momento del parto genera mucha incertidumbre y temor en las mujeres embarazadas. La buena noticia es que en la actualidad existen algunas herramientas como este método que permiten aprender a gestionar las emociones en ese momento tan importante de la vida de cualquier mujer.

Gestionar las emociones a través de un libro de Hipnoparto El Hipnoparto es un método que muchas mujeres están aplicando antes y durante el embarazo, ya que engloba una serie de técnicas que ayudan a prepararse físicamente, emocionalmente para el momento del parto.

Las madres que han apostado por el Hipnoparto han aprendido a vivir el nacimiento de sus hijos de forma relajada y resilientes, con la consciencia de tomar la decisión que más se adapte a sus necesidades y las de sus bebés.

El libro de Tamara Chekaloff, Trabaja tus emociones para parir empoderada, brinda información muy valiosa como terapias, meditaciones, actos simbólicos y herramientas para disfrutar el momento del parto, disfrutarlo e integrar técnicas para afrontar los miedos, que naturalmente se experimentan ante una situación tan intensa como es dar a luz.

La autora del libro lo escribió bajo su propia experiencia, ya que ha pasado por tres partos que, según sus propias palabras, ha disfrutado muchísimo gracias a que ha puesto en práctica el efectivo método del Hipnoparto.

Tamara Chekaloff: la importancia de trabajar las emociones durante el parto La terapeuta Tamara Chekaloff explica que cuando se acerca el momento de dar a luz muchas mujeres experimentan estrés y ansiedad por el temor a que el proceso sea doloroso y que, en muchas ocasiones, no disfrutan los meses de gestación por el excesivo miedo con el que conviven.

Además, precisa que prepararse emocionalmente para el parto ayuda a la mujer a tener una actitud positiva y resiliente ante cualquier imprevisto que pueda suceder, ayudando así a tomar las decisiones más acertadas.

En el libro de Chekaloff se desvelan herramientas que no se encuentran en ningún otro medio. Los interesados en adquirirlo pueden hacerlo a través de Amazon. Por otro lado, los que quieran conocer la experiencia de la profesional, su biografía, los cursos que imparte u otros datos de su libro, puede encontrar toda la información en su página web.

