Instalaciones solares de autoconsumo de la mano de Prime Energy

Valorada por ser gratis, pura y fácil de transformar gracias a la utilización de energía solar fotovoltaica, la energía solar es una de las principales fuentes de autoconsumo. Cuando se habla del autoconsumo solar se hace referencia a la capacidad que tiene una familia o empresa para utilizar la energía que ellos mismos producen, sin la necesidad de conectar fuentes externas.

Elegir una opción de autoconsumo no solo genera independencia de las grandes compañías eléctricas que suministran el servicio, sino que da paso al ahorro en facturas a largo plazo mientras se respeta el medio ambiente. Empresas como Prime Energypromueven el autoconsumo consciente proveyendo a sus clientes instalaciones adecuadas de placas fotovoltaicas. En su página ofrecen una calculadora solar donde los usuarios se pueden hacer una idea del número de paneles solares que encajan en su tejado y el ahorro anual que supondría.

¿Por qué elegir el autoconsumo fotovoltaico? El autoconsumo de energía mediante el adecuado uso de placas solares, repercute favorablemente a nivel individual y colectivo por múltiples razones. La economía, el medio ambiente y el estilo de vida saludable son algunos de esos motivos por los cuales el autoconsumo es la mejor opción.

España es uno de los países con los índices de irradiación más altos de Europa, lo que favorece en gran cantidad el autoconsumo fotovoltaico, ofreciendo un mayor rendimiento de las instalaciones de placas solares. Este sistema de placas está al alcance de todas las personas, ya que existen alquileres o posibilidades de financiamiento de pago que evitan un desembolso inmediato.

El coste elevado de las facturas de luz ha obligado a las personas a buscar nuevas alternativas de autoconsumo, como la instalación de placas para consumir su propia energía.

Tipos de instalaciones de placas fotovoltaicas Las instalaciones con conexión a la red y de tipo aislada son los dos ejemplares de instalaciones de placas solares para el autoconsumo. La fórmula más acertada de instalación, es la que se realiza con conexión a la red, debido a sus bajos costes en comparación con las de tipo aislada.

Las instalaciones que se conectan a la red están diseñadas para cubrir parte del consumo eléctrico mientras se disminuye, en la medida de lo posible, el importe de energía. Pueden ser de tipo directa consumiendo la energía que produce la instalación, depositando lo que no se use en la red o sustrayendo lo que se necesite de esta para el consumo diario, o de batería, que consumen igualmente la energía producida, pero la que no se utiliza se deposita en las baterías.

Las placas fotovoltaicas son la mejor opción cuando se habla de autoconsumo. Su sistema sostenible permite a las personas ahorrar dinero mientras que son solidarios con el medio ambiente. Empresas como Prime Energy brindan la asesoría y la atención necesaria en cuanto a la instalación de placas fotovoltaicas.