La importancia de las energías renovables como Neutrino Energy en el desarrollo de las sociedades

jueves, 19 de agosto de 2021, 15:07 h (CET) Si bien se ve una consciencia en las nuevas generaciones y hay una serie de medidas a nivel gubernamental que apuntan a resolver el problema del calentamiento global por parte de la industrialización en pos del desarrollo económico Es sabido que las diferentes industrias y ciudades necesitan cada vez más energía eléctrica para funcionar. En verano la refrigeración de espacios y en invierno la calefacción de oficinas y hogares, sumado al consumo eléctrico de la industria, más los automóviles que funcionan a motores de combustión interna alimentados con combustibles fósiles hacen que el nivel de la temperatura terrestre sea cada vez más elevado y por ende las consecuencias climáticas están cada año más comprometidas.

En todo el mundo hace ya más de dos décadas ha comenzado un lento e incipiente proceso de ir reemplazando el uso de combustibles fósiles por energía limpia y sostenible.

Diversas tecnologías apuntadas al reemplazo de la electricidad convencional de red eléctrica van teniendo cabida en una sociedad cada vez más consciente de la necesidad de un cambio. Pero estas pequeñas señales de cambio no son suficientes para que el reemplazo de energías renovables sean contundentes a la hora de ver resultados positivos. En muchos hogares se pueden ver hoy paneles solares, en varias regiones donde la geografía lo permite también se pueden observar turbinas eólicas de generación de electricidad para alimentar pueblos pequeños. En ciertas regiones desérticas donde el sol es implacable existen parques de placas solares que en red iluminan un generador térmico capaz de producir electricidad mediante vapor de agua. Contribuciones a una escala escasa aún pero que denota un cambio positivo en pos de contribuir al uso de energías limpias para atenuar las consecuencias del progresivo calentamiento global. Los países desarrollados se reúnen una vez por año para activar políticas de atenuación del calentamiento global mediante el incentivo de nuevas tecnologías, inversiones importantes en nuevos desarrollos de energías alternativas como ser los ya mencionados parques eólicos, centrales hidroeléctricas, parques solares etc. Además en el rubro del transporte y la movilidad hay penalidades para los viejos motores térmicos de combustión interna mientras que hay incentivos impositivos y ayudas económicas para adquirir vehículos a energía eléctrica.

En el campo de la movilidad se ve el crecimiento de las ventas de autos eléctricos y las diferentes opciones que tienen las más importantes firmas del mercado hacen que la dinámica de las ventas sea cada vez más diversa y a su vez con mayor desarrollo de sus productos y el consabido abaratamiento del costo de las nuevas generaciones de automóviles. La innovación, la tecnología, la ingeniería, la durabilidad de carga, la rapidez para recargar baterías, el mayor rendimiento de las mismas generan novedades todo el tiempo y en conjunto el automóvil eléctrico va siendo una realidad insoslayable.

De los combustibles fósiles a los biocombustibles y de los eléctricos a tecnología de neutrinos

La revolución industrial en el campo de la movilidad ha visto en los últimos lustros cambios profundos respecto a la reducción de CO2. Diversas políticas implementadas principalmente en Europa van en pos de reducir los gases de efecto invernadero, entonces los automóviles van sumando recursos técnicos para reducir el CO2 emitidos desde los motores de combustión interna.

Una de las técnicas fue ir reemplazando el uso de combustibles fósiles por combustibles bio orgánicos en principio y esa dinámica hizo que el cultivo de diversos tipos de vegetales se cotizará fuertemente por la creencia de que sería la soja, el maíz y el azúcar las fuentes de energía limpia para reemplazar el uso del petróleo en la movilidad. Pero el constante crecimiento de tecnologías mucho más modernas ha hecho que hoy día los bio combustibles no sean la opción del combustible del futuro. Hoy la tecnología apunta a los automóviles eléctricos con baterías cada vez con mayor rendimiento y durabilidad. Este giro se está dando de manera veloz y muchas empresas que antes no existían en el mercado automotriz hayan tomado la delantera respecto a la creación de nuevos modelos de automóviles eléctricos. Estas empresas son por lo general chinas, avaladas y subvencionadas desde el gobierno oriental para desarrollar tecnologías de punta y liderar el mercado global de autos eléctricos, para ello se han construido enormes complejos industriales en tiempo récord apuntados en tal sentido.

Pero surgen preguntas tales como, ¿alcanzará el litio para producir la revolución de los automóviles eléctricos?

Evidentemente la minería actual no tiene las respuestas que hagan afirmar que el litio que se necesita será suficiente para abastecer un mercado tan gigante como el de la industria automotriz y sus volúmenes de producción y fabricación.

Pero en el NEUTRINO ENERGY GROUP de Berlín Alemania hay varias propuestas de ingeniería que surgen como alternativa para poder dar respuesta a una industria ávida de novedades. En el NEUTRINO ENERGY GROUP se está creando un revolucionario automóvil que funciona con tecnología neutrinovoltaica y éste puede ser el puntapié de una nueva generación de vehículos totalmente ecológicos que no necesitará ser enchufado a la red eléctrica convencional ya que la energía eléctrica la tomará directamente del medio ambiente aprovechando el paso de los NEUTRINOS por su estructura, la cual es capaz de producir electricidad mediante ingeniería neutrinovoltaica.

Es posible pensar que en un plazo muy corto de tiempo se podrá ver el surgimiento de un nuevo automóvil que será la clave para dejar atrás el uso de combustibles fósiles y ese automóvil tiene un nombre el CAR PI.

Autor: DANIEL A LÓPEZ

