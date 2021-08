Es hora de renovar, actualizar y arreglar el armario: adiós a utilizar solo el pijama, según cazadoras.com.es Comunicae

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:03 h (CET) Renovar la ropa del armario es una práctica que, en la actualidad, todos los usuarios deben llevar a cabo. También, debido a la pandemia producida por el Covid19 desde hace par de años, la ropa para dormir o estar en casa ha tomado el control En este sentido, es ideal visitar portales online como https://www.cazadoras.com.es/ o http://www.calzoncillos.com.es para iniciar la actualización de las prendas de vestir recordando que, gracias a que gran parte de la población en diferentes ciudades del mundo ya han sido vacunadas y algunas actividades laborales y escolares podrán iniciar nuevamente de forma presencial.

3+1 consejos para arreglar y actualizar la ropa del armario

Una excelente idea es adquirir nuevas prendas de vestir, pero no hay nada más motivador para quitarse el pijama que tener ropa nueva para estrenar. Sin embargo, también es posible darle un nuevo toque a la ropa que ya se tiene.

Cortar y rediseñar

Los shorts y las bermudas son una excelente opción en estos momentos, pues hay muchas nuevas tendencias de moda que incluyen estas prendas. Por lo tanto, una excelente solución para aquellos vaqueros desgastados y viejos es cortarlos y darles una nueva imagen.

Tal vez no será la opción perfecta para ir a trabajar, pero son muy eficientes para salir a comprar, dar un paseo al parque o simplemente prepararse para recibir visitas en casa.

Teñir la ropa. Es momento de dejar volar la imaginación

Antes que nada, hay que señalar que esta opción es ideal para las prendas que se han manchado o con el tiempo han perdido su color original. Existen diferentes tintes especiales para teñir la ropa en casa. Solo es preciso comprar los colores preferidos y comenzar a cambiar el estilo de las camisas o sudaderas viejas.

Patchwork, una manera efectiva de eliminar agujeros en los jeans

Es común que después de mucho tiempo en el armario comiencen a aparecer pequeños agujeros en los jeans. Sin embargo, no es necesario desecharlos. Durante los últimos meses, colocar trozos de telas con diferentes estampados en las zonas donde la prenda ha sufrido el accidente es un excelente método para poder utilizarlo nuevamente.

Nuevos detalles, nueva prenda

Desteñir, agregar parches termoadhesivos o pequeños cristales o piedritas para ropa. Estas son tan solo algunas de las ideas que pueden llevarse a cabo en camisetas, cárdigans o suéteres a los que se desea dar un nuevo estilo.

Disposición, tijeras, hilo y mucha imaginación es la solución

Como puede notarse es sencillo recuperar ciertas prendas de vestir que después de tanto tiempo sin utilizar han ido perdiendo su color original o han aparecido ciertos agujeros indeseados. Es preciso mencionar que estas prácticas de recuperación de ropa son ideales para eliminar un poco los desechos de la misma, que a la larga solo generan más contaminación.

Bien es cierto que algunas piezas no pueden utilizarse para ir a trabajar o a reuniones importantes, pero si son excelentes opciones para reunirse con amigos o salir a comprar.

