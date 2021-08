Plan de Sevilla: un nuevo buscador de planes en Sevilla Comunicae

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:07 h (CET) La nueva web permite encontrar eventos, servicios y empresas cercanas en la capital hispalense Como toda gran ciudad, Sevilla cuenta con un amplio abanico de posibilidades en cuanto a ocio y diversión. En ocasiones, tanto visitantes como quienes viven en la ciudad no conocen todas las posibilidades que tienen, perdiéndose así grandes momentos que podrían disfrutar. La aparición del buscador Plan de Sevilla permite conocer qué ocurre en la ciudad a tan solo un clic. Gracias a él el usuario accede a todo tipo de negocios y servicios lo más cerca de casa posible.

A la hora de vivir en una ciudad tan grande, es habitual que no conocer todos los eventos que ocurren en su día a día. Pero con Plan de Sevilla es posible tener en el día a día una amplia lista de posibilidades para poder aprovechar al máximo el tiempo libre.

Con el objetivo de da apoyo al comercio local, en él es posible encontrar todo tipo de empresas de la capital relacionadas con el mundo de la restauración, formación o marketing, entre otros. Gracias a su panel se refleja toda la información de interés sobre cada una de las empresas, el método de contacto con ellas y su horario de apertura al público. Para poder mejorar y conocerlas un poco mejor, existe un servicio de reseñas para poder puntuar y opinar sobre cada una de ellas.

Webs como Plan de Sevilla o Web de Compra promueven el consumo en negocios locales y acercan al público para poder consumir en establecimientos pequeños y medianos cercanos a casa. Todo ello permite aprovechar al máximo la gran cantidad de planes, servicios y eventos que ofrece Sevilla en su día a día. Así como también las ofertas y novedades que ofrecen los establecimientos del lugar.

