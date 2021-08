El Ceba’t Festival regresa a Sabadell con La Pegatina como primer gran grupo confirmado Comunicae

jueves, 19 de agosto de 2021, 13:11 h (CET) Los días 5, 6 y 7 de noviembre la Fira Sabadell acogerá el Ceba’t Festival, una original propuesta cultural con música en directo, actividades familiares y más de 20 expositores de elaboradores de cerveza artesana. El grupo catalán de mestizaje festivo La Pegatina presentará su séptimo disco de estudio "Darle la vuelta", siendo uno de los principales atractivos de la programación Cinco años después de su primera edición y con un planteamiento totalmente renovado, el Ceba’t Festival regresa a Sabadell como un acontecimiento global, con propuestas para todos los públicos. Música en directo, actividades familiares y la mejor cerveza artesana del país, serán algunos de los alicientes que el Ceba’t Festival ofrecerá los días 5, 6 y 7 de noviembre en el recinto Fira Sabadell.

El nuevo festival ofrece dos programaciones diferenciadas: una diurna o Family a partir de las 11 de la mañana y una nocturna o Night a partir de las 7 de la tarde. La primera es ideal para disfrutar en familia de múltiples propuestas de entretenimiento, como talleres de circo, competiciones deportivas, bailes, pintacaras, globoflexia, atracciones artesanales, animación infantil, talleres musicales, craft market o actuaciones musicales para niños. Mientras que la segunda está orientada al público adulto, con actuaciones en directo de primer nivel, deejays, batucada o animación de todo tipo.

Cerveza artesana

Pero las propuestas de ocio y diversión que ofrece el Ceba’t Festival no terminan aquí. Uno de los grandes atractivos de esta edición será la interesante feria de cerveza artesanal presente, tanto de día como de noche, en la Fira Sabadell. Más de 20 elaboradores de cerveza artesana procedentes de todo el país amenizarán el Ceba’t Festival con más de 100 tipos distintos de cerveza. Los visitantes tendrán la oportunidad de conocer, en primera persona y a través de los propios artesanos, los procesos de elaboración y producción de esta bebida cada vez más demandada.

Propuestas musicales

En cuanto a las actuaciones musicales, La Pegatina será el gran reclamo del cartel del 5 de noviembre. Este grupo se ha convertido en el mejor revulsivo emocional que puede haber encima de un escenario. Su fiesta es inusual por su energía, su diversión y sus temas pegadizos y bailables. Fusionan todo tipo de estilos, pasando por el merengue, la rumba o el ska, para acabar enloqueciendo al público cono punk gitano o cánticos hooligans. La Pegatina es un grupo versátil y anaeróbico que ha presentado su música en más de 30 países, ha editado siete discos, un documental e incluso un videojuego.

Artistas como Miquel del Roig, Orquestra Di-Versiones o Banda Patilla acompañarán a La Pegatina en el primer día de festival. Durante las próximas semanas, la organización anunciará el nombre de los artistas confirmados que actuarán en el Ceba’t Festival los días 6 y 7 de noviembre.

Concierto solidario

Durante la última sesión correspondiente a la tarde del 7 de noviembre, se celebrará un concierto benéfico. El acceso al recinto ferial se realizará mediante una entrada solidaria de 5€ y la recaudación se destinará íntegramente en beneficio de Cruz Roja Sabadell y las obras sociales que la entidad está llevando a cabo actualmente en la ciudad.

Ceba’t 2016

En 2016 ya se celebró una primera edición del Ceba’t Festival, también en la Fira Sabadell, con más de 1.200 asistentes, 3 escenarios, 8 grupos musicales entre los que no faltaron Oques Grasses, Doctor Prats, Strombers o Lax’n’Busto, 2 deejays, 2 marching bands y zona gastronómica con food trucks. Esta primera edición se concentró en un único día, con 10 horas de música non stop.

Entradas

Esta segunda edición, renovada y ampliada, ofrece cinco sesiones independientes, tres en horario nocturno y dos en horario diurno. Las entradas ya están disponibles en el portal www.cebatfestival.com y su precio oscila entre los 10 y los 30 euros por jornada.

Sin duda, el Ceba’t Festival cuenta con todos los ingredientes para convertirse en la mejor opción para disfrutar, en familia o rodeado de amigos, del primer fin de semana de noviembre.

Datos de interés:

www.cebatfestival.com

instagram.com/cebatfestival

facebook.com/cebatfestival

