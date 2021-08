¿Cómo elegir el pantalón indicado para cada persona?, según pantalonesvaqueros.com.es Comunicae

jueves, 19 de agosto de 2021, 12:51 h (CET) Dentro del mundo de la moda existe una gran variedad de cortes para la ropa y los pantalones o vaqueros no se quedan atrás En la actualidad, existen tiendas online dedicadas a la venta de los diferentes modelos en pantalones cortos tal como https://www.pantaloncorto.com.es/ o vaqueros como http://www.pantalonesvaqueros.com.es.

Pero antes de llevar a cabo cualquier compra, lo recomendable es evaluar las opciones de acuerdo al corte de cada pantalón y cuál se ajusta mejor al tipo de cuerpo de cada persona. Al ser una de las prendas más utilizadas por hombres y mujeres es importante saber cuál se ajusta mejor a cada usuario.

De acuerdo al tipo de cuerpo, ¿cuál es el pantalón indicado?

Actualmente, los pantalones de corte alto o con bota de campana son de los más utilizados y demandados del mercado. Sin embargo, hay que saber cómo utilizarlos y ajustarlos correctamente de acuerdo al cuerpo de cada persona.

Pantalones rectos

Son una de las opciones más tradicionales y son ideales para dar balance a la silueta. Por lo tanto, para las mujeres con un cuerpo en forma de triángulo o de pera son la opción ideal. La idea inicial es no dar mayor volumen a la zona de las caderas, por lo tanto, son indicados los pantalones rectos sin detalles en pedrería o bolsillos a los lados.

Por otro lado, tienen la ventaja de que están diseñados en diferentes colores. Sin embargo, para obtener los resultados deseados lo mejor es comprarlos en colores sólidos y oscuros, evitando los estampados o texturas demasiado marcados.

Pantalones a la cintura

En otro orden de ideas, los vaqueros o pantalones de corte alto o a la cintura son ideales para las personas con cuerpos redondeados. Son los ideales para marcar la cintura y las curvas del cuerpo, por lo tanto, además de ser altos lo mejor es que sean totalmente rectos.

Asimismo, adquirirlos en colores oscuros o sólidos es una manera de estilizar más la figura y verse mucho mejor. Cabe destacar que combinarlos con unos zapatos de tacón ayuda a resaltar mucho más los atributos.

Pantalones acampanados, anchos o Palazzo

Las siluetas con forma de triángulo invertido, es decir que las caderas son más estrechas que los hombros deben buscar opciones que den volumen a la zona baja, lo que quiere decir que optar por pantalones anchos o acampanados es una excelente manera de estilizar el cuerpo y dar volumen a las caderas.

Por otro lado, elegir opciones en tonos claros, blancos o con estampados también puede ser una gran ayuda. A diferencia de las opciones anteriores, para este tipo de cuerpo si van muy bien los bolsillos en los vaqueros y pantalones, al igual que las aplicaciones decorativas en el borde del mismo y el corte bajo o a la cadera.

Finalmente, debe señalarse que todo lo planteado son solo recomendaciones para sentirse mejor utilizando las diferentes prendas de vestir. Sin embargo, no debe ser un aspecto limitante a la hora de comprar vaqueros, pantalones o cualquier otra prenda.

