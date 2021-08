Los plugins y temas GPL para WordPress: Qué son y cuál es su confiabilidad según plugins-wp.online Comunicae

jueves, 19 de agosto de 2021, 10:20 h (CET) Los plugins y temas GPL son la mejor opción para tener a un buen precio los mejores plugin premium del mercado Los temas y plugins WordPress con GPL (Licencia Pública General) es la opción que pueden encontrar algunos usuarios de wordpress para compartir, editar y utilizar el software. Es decir, permite a los usuarios obtener estas opciones de forma gratuita.

Sin embargo, este tema es un poco más complejo y de acuerdo a los sitios oficiales para adquirir plugins premium para WordPress a veces opciones ofrecidas por sitios no oficiales no son las mejores. Para poder tener una mejor visión de esto a continuación se especifica cómo funciona la licencia GPL y de qué forma puede afectar.

¿Qué son los plugins y temas GPL?

Como fue mencionado anteriormente, esta es una licencia de software que da plena libertar a los usuarios para utilizar los plugins de forma gratuita. WordPress eligió este tipo de licencia para su plataforma con el fin de que las personas puedan utilizar el software fácilmente y tener las herramientas precisas por un costo menor.

Debe señalarse que aunque los plugins estén bajo la licencia GPL algunos pueden tener un precio asequible para poder utilizarlos. Esto sucede con la mayoría de plugins originales de esta plataforma, por lo que la opción de adquirirlos en lugares diferentes y totalmente gratuitos no es siempre la mejor opción.

¿Todos los plugins de WordPress deben estar bajo la licencia GPL?

A pesar de no ser un requisito obligatorio lo que si es cierto que es todos los plugins y temas de WordPress deben ser 100% compatibles con la licencia GLP para poder utilizarse fácilmente. Esto se debe a que es la única manera de que puedan ser listados en el repositorio de WordPress.

Por otro lado, la verdad es que dichos plugins aunque posean esta licencia pueden ser ofrecidos por un precio módico. El problema para los desarrolladores es que una vez el usuario lo compra comienza a tener el dominio total del software. Lo que quiere decir que podrá modificarlo, editarlo y hasta distribuirlo gratuitamente si así lo desea.

Entonces ¿son legales los sitios que permiten la descarga gratuita de plugins premium?

La verdad es que no existe gran problema al poder descargarlo de otras fuentes sin pagar el precio oficial impuesto por el desarrollador. Por esto, en Internet hay un sinfín de sitios webs que se dedican a ofrecer estos plugins totalmente gratis.

No obstante, puede observarse que son pocas las personas que acceden a estas opciones y por el contrario muchos usuarios siguen pagando por las opciones oficiales. El motivo de esto se debe a que el software es libre, pero en su mayoría poseen una clave de licencia para poder tener acceso a las nuevas actualizaciones o al soporte automático.

Aunque las personas ofrezcan el producto totalmente gratuito, quien lo descargue y no tenga dicha clave no va a recibir ninguna actualización o corrección de errores. Por lo tanto, tendrá que esperar a que una persona publique una copia del plugins con la actualización.

