¿Por qué son importantes los exámenes Cambridge?: Ale Kids Emprendedores de Hoy

jueves, 19 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Conocer y dominar el inglés es fundamental para mantenerse actualizado, comunicarse en diferentes ámbitos y hasta para acceder a mejores puestos de trabajo. Actualmente, es considerado como el idioma más importante a nivel mundial, ya que se ha convertido en el principal elemento de comunicación entre diversas culturas.

Existen certificaciones de instituciones que avalan el nivel de inglés que posee una persona. Entre las más reconocidas se encuentra la Universidad de Cambridge. La academia de idiomas Ale Kids prepara a sus alumnos para presentarse a los exámenes Cambridge.

Los beneficios de obtener una certificación en inglés de Cambridge Hoy en día, el inglés es el idioma más exigido por las empresas, por ello dominar esta lengua permitirá ampliar las metas no solo personales, sino también profesionales. Implica una competencia indiscutible en el currículum de cualquier profesional, facilitando su incorporación a prestigiosas empresas o el acceso a mejores puestos de trabajo. También es fundamental para el acceso a la educación en el extranjero y para poder leer ensayos o documentos publicados en dicho idioma. Es una lengua universal que permite comunicarse sin barreras en diferentes culturas y diversos ámbitos.

Contar con un certificado de competencia lingüística en el idioma inglés es condición indispensable en la mayor parte del mundo para acceder a becas e iniciar estudios superiores como másteres o posgrados.

La certificación de Cambridge no es solo reconocida por universidades y empresas, sino también por gobiernos.

La escuela de inglés que prepara los niños para la prueba Cambridge Ale Kids es una escuela de inglés exclusiva para la enseñanza de este idioma a niños a partir de los 2 años. Cuenta con 2 sucursales en Marbella, pero tienen entre sus planes extenderse a otras ciudades de España.

La metodología que utilizan para enseñar a los niños es dinámica y divertida, contando con libros, herramientas y música, propios. Tiene varios niveles de enseñanza, que van desde Kids y Juniors hasta Teens. En este último nivel los adolescentes maduran su lengua y los profesionales les acompañan para obtener un excelente nivel académico, preparándolos incluso para presentarse a importantes pruebas como la de Cambridge.

El aprendizaje del inglés es fundamental en el mundo actual, rompe las barreras de comunicación y es una competencia destacable como profesionales. Por ello, cada día es más importante dominar este idioma. Estudiarlo desde pequeños a través de una metodología innovadora facilitará el camino hasta conseguirlo.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.