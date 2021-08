Plus500 aumenta su base de clientes activos hasta los 333.940 durante el 1er semestre de 2021

Plus500, un grupo global fintech multiactivos que opera plataformas tecnológicas de negociación, ha anunciado sus resultados provisionales para los seis primeros meses del año, periodo finalizado el 30 de junio de 2021 Impulso financiero y operativo logrado en el H1 2021, con un rendimiento por delante de los niveles previos a la pandemia:

Ingresos del grupo de $346,2 millones (H1 2020: $564,2m; H2 2020: $308,3m)

EBITDA[1] de $187,6millones (H1 2020: $361,8m; H2 2020: $154,1m)

136.980 Nuevos Clientes[2] incorporados (H1 2020: 198.176; H2 2020: 96.552)

Aumento adicional de la base de Clientes Activos[3] a 333.940 (H1 2020: 328.409; H2 2020: 278.566) Otros rendimientos atractivos entregados a los accionistas:

$60,0 millones de dividendo a cuenta declarados hoy, que representa $0,5921 por acción

Nuevo programa de recompra de acciones de $12,6m anunciados hoy

$42,5m invertidos en dos programas de recompra de acciones completados durante el período

Habilitado por una fuerte conversión de efectivo[4] del 87%, con saldos de caja de 722,5 millones de dólares al final del H1 2021 (H1 2020: 587,8m dólares, H2 2020: 593,9 millones de dólares) Entrada en futuros y opciones de futuro en el mercado de futuros en los EE.UU. – una gran oportunidad de crecimiento para Plus500:

Adquisición de Cunningham Commodities LLC. ("Cunningham"), una empresa regulada de la Comisión de Futuros, y Cunningham Trading Systems LLC. ("CTS"), un proveedor de plataformas tecnológicas de negociación, completado en julio de 2021. Su integración ya está en marcha.

Acceso inmediato al mercado del comercio minorista estadounidense, que crece significativamente, en futuros y opciones de futuros, con un mercado global direccionable estimado en aproximadamente $2 mil millones[5]. Hito significativo alcanzado a través del lanzamiento de la nueva plataforma de negociación de acciones 'Plus500 Invest' en Europa:

Disponible inicialmente en geografías seleccionadas a partir de julio de 2021, con un despliegue adicional en toda Europa previsto para el resto del H2 2021

Presenta importantes oportunidades de ingresos adicionales y ayuda a impulsar la retención de clientes a través de una mayor variedad de productos para los clientes. Foco en la transición continua hacia un grupo fintech multiactivo a nivel global:

Con el apoyo de nuevas inversiones en la plataforma tecnológica de Plus500, incluida una inversión inicial en I+D de aproximadamente 50 millones de dólares en los próximos tres años. Además del establecimiento de un nuevo centro de I+D, para impulsar la escalabilidad y la innovación.

El trabajo de On-going se centra en adquisiciones específicas para diversificar la cartera de productos y ampliar la huella geográfica. Mejoras en el equipo directivo y en el enfoque de la gestión de riesgos:

El presidente (Prof. Jacob A. Frenkel) y dos nuevos directores no ejecutivos (Sra. Sigalia Heifetz y Sra. Tami Gottlieb) fueron nombrados en el H1 2021 para complementar el conjunto de habilidades y experiencia existentes en el Consejo de Administración de la Compañía (el "Consejo"), con el objetivo de diversificar aún más su composición.

Aplicación de coberturas específicas enfocadas a reducir el riesgo de mercado, según proceda. Dado el importante impulso positivo alcanzado, la Junta está cada vez más segura de las perspectivas de Plus500:

La Junta espera que los ingresos estén significativamente por delante de las previsiones por consenso de los analistas, con un crecimiento sostenible[6] que se logrará a medio y largo plazo. David Zruia, director ejecutivo de Plus500, comentó: "El excelente rendimiento de Plus500 en el H1 2021 fue impulsado por la capacidad de nuestra tecnología para capturar las oportunidades actuales del mercado y proporcionar consistentemente altos niveles de servicio a nuestros clientes. También estamos encantados de haber hecho un progreso significativo en el cumplimiento de nuestra visión de convertirnos en un grupo fintech multiactivo a nivel global, con la adquisición de Cunningham y CTS, que traen acceso a los futuros sustanciales y opciones en el mercado de futuros en los EE.UU. y el reciente lanzamiento de la plataforma de negociación de acciones 'Plus500 Invest' en Europa. Ambas inversiones nos ayudan a diversificar nuestra gama de productos y ampliar aún más nuestra huella geográfica. El crecimiento de la oferta se logrará a través de inversiones orgánicas continuas en nuestro negocio, nuestra tecnología y adquisiciones específicas para expandir aún más nuestra oferta de CFDs, lanzando nuevos productos comerciales, introduciendo nuevos productos financieros y profundizando el compromiso con nuestros clientes. Habiendo aumentado nuestras expectativas sobre las perspectivas para el Grupo este año, la Junta está cada vez más segura de que Plus500 continuará ofreciendo un mayor crecimiento y niveles consistentes de generación de efectivo a medio y largo plazo".

Acerca de Plus500

Plus500 es un grupo fintech multi-activo global que opera una plataforma de negociación de base tecnológica. Plus500 ofrece a los clientes una gama de productos comerciales, incluidos los contratos por diferencia ("CFDs") y la negociación de acciones, así como futuros y opciones sobre futuros en los EE.UU.

El Grupo conserva licencias de operación y está regulado en el Reino Unido, Australia, Chipre, Israel, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Singapur y las Seychelles y, a través de su cartera de productos de CFDs, ofrece más de 2.500 instrumentos financieros globales subyacentes diferentes, que comprenden acciones, índices, materias primas, opciones, ETF, divisas y criptomonedas. Los clientes del Grupo pueden operar CFDs en más de 50 países y en 30 idiomas. Plus500 no permite a los clientes ubicados en los EE. UU. Operar con CFDs.

En 2021, la Compañía adquirió Cunningham, un comerciante de la Comisión de Futuros, y CTS, un proveedor de plataformas de negociación de tecnología, que opera en el mercado de futuros y opciones de futuros en los EE. UU., lo que permite aPlus500 el acceso inmediato a ese mercado en considerable crecimiento. También en 2021, la empresa lanzó una nueva plataforma de negociación de acciones, "Plus500 Invest", con una serie de ofertas de productos, incluida una amplia gama de instrumentos financieros que incluyen las acciones y los fondos cotizados más populares del mundo, que cotizan en las principales bolsas mundiales.

Plus500 no utiliza técnicas de llamada en frío y no ofrece opciones binarias. Las plataformas de negociación de Plus500 son accesibles desde múltiples sistemas operativos (Windows, iOS, Android y Surface) y navegadores web. La atención al cliente es y ha sido siempre parte integral de Plus500, por lo que los clientes no pueden estar sujetos a saldos negativos. Los usuarios de la plataforma tienen a su disposición una cuenta de demostración gratuita de forma ilimitada y se ofrecen de forma gratuita complejas herramientas de gestión del riesgo para administrar la exposición apalancada, así como stop losses para ayudar a los clientes a proteger los beneficios, limitando al mismo tiempo las pérdidas de capital.

Las acciones de Plus500 tienen una cotización premium en el Mercado Principal de la Bolsa de Valores de Londres (símbolo: PLUS) y son un componente del índice FTSE 250. www.plus500.com

Declaraciones a futuro

Este anuncio contiene declaraciones que son o pueden ser declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos incluidas en este anuncio pueden ser declaraciones a futuro, incluidas las declaraciones que se relacionan con las perspectivas, desarrollos y estrategias futuras de la Compañía. La Compañía no acepta ninguna responsabilidad por la exactitud o integridad de cualquier información reportada por la prensa u otros medios, ni la imparcialidad o idoneidad de cualquier pronóstico, puntos de vista u opiniones expresadas por la prensa u otros medios con respecto al Grupo. La Compañía no hace ninguna representación en cuanto a la idoneidad, exactitud, integridad o confiabilidad de dicha información o publicación. Las declaraciones prospectivas se identifican por el uso de términos y frases como "creer", "objetivos", "espera", "apuntar", "anticipar", "proyecta", "podría", "prever", "estimar", "pretender", "puede", "planificar", "será" o la negativa de esas, variaciones o expresiones comparables, incluidas las referencias a suposiciones. Las declaraciones prospectivas en este anuncio se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos e incertidumbres conocidos y desconocidos que podrían causar que los resultados, el rendimiento y los logros reales difieran materialmente de cualquier resultado, rendimiento o logro expresado o implícito en dichas declaraciones prospectivas. Los factores que pueden causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas incluyen, entre otros, los descritos en los factores de riesgo. Estas declaraciones prospectivas se basan en numerosas suposiciones con respecto a las estrategias comerciales presentes y futuras de dicha entidad y el entorno en el que cada una operará en el futuro. Todas las declaraciones prospectivas orales o escritas posteriores atribuidas a la Compañía o a cualquier persona que actúe en su nombre están expresamente calificadas en su totalidad por la declaración de advertencia anterior. Cada declaración prospectiva se refiere únicamente a la fecha de este anuncio. A excepción de lo requerido por la ley, el requisito reglamentario, las Reglas de cotización y las Reglas de transparencia y orientación de divulgación, ni la Compañía ni ninguna otra parte tiene la intención de actualizar o revisar estas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

[1] EBITDA - Ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización

[2] Nuevos Clientes - Clientes que depositan dinero por primera vez

[3] Clientes activos - Clientes que realizaron al menos una operación con dinero real durante el período

[4] Conversión de efectivo operativo - Efectivo generado por las operaciones / EBITDA

[5] Fuente: Bolsa Mercantil de Chicago, Junta de Comercio de Chicago, Bolsa Mercantil de Nueva York, Intercambio Intercontinental, Asociación de la Industria de Futuros y estimaciones internas. Éste figura es aproximado

[6] Las previsiones de consenso de los analistas se pueden encontrar en la sección de relaciones con inversores del sitio web de la Compañía