LUZ: Un documental sobre cómo la AI y el Big Data están cambiando el mundo

miércoles, 18 de agosto de 2021, 13:06 h (CET) Grupo Unísono junto al experto en transformación digital y análisis económico, Marc Vidal, lanzan LUZ. LUZ es un documental en el que líderes mundiales conversan sobre cómo la tecnología se ha convertido en la nueva revolución. David Carmona, General Manager de Inteligencia Artificial en Microsoft (Redmon USA) inicia la conversación analizando qué es para él el Big Data “Nunca el cliente fue tan escuchado. El Big Data y la Inteligencia Artificial han logrado tal intimidad con él que las empresas no solo cubren sus necesidades, sino que las predicen. A veces, no somos conscientes, pero aquí y ahora, estas tecnologías nos ayudan por ejemplo a hacer un match con una cita, a comprarnos el outfit perfecto, a reservar en el mejor restaurante con un solo clic. Bienvenidos a la era del Big Data y la Inteligencia Artificial”.

Así empieza el documental que Grupo Unísono ha querido lanzar junto a Marc Vidal en el que se podrá descubrir cómo la Inteligencia Artificial y el Big Data están transformando el mundo.

En este primer episodio, de cuatro que tendrán lugar y se distribuirán en YouTube mensualmente, se podrá descubrir: cómo aprende la Inteligencia Artificial; el sesgo de los datos; quién pone los límites a la IA o cómo esta tecnología se ha convertido en la nueva revolución.

Y, junto a estos temas, un panel exquisito de profesionales forman parte de este primer capítulo:

David Carmona – General Manager, Artificial Intelligence & Innovation, Washington MICROSOFT

Sergio Blas – Analytics & Artificial Intelligence IBM

Jorge Velázquez – Digital Transformation Manager SANITAS

Javier Lázaro – Digital Hub Director FERROVIAL

Francisco Pou – Chief Executive Officer MEDIACREST

Concha Monje – Researcher in Robotics and Systems Control ROBOTICSLAB

Fabiola García – Neuropsychologist UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID

Alberto Calero – Advisor, Menlo Park California FACEBOOK CONNECTIVITY

"En apenas 48 horas somos capaces de generar la misma cantidad de datos que en los últimos 2.000 años. Un volumen de información brutal que solo adquiere sentido gracias al Big Data. Es la era de la incertidumbre, sí, pero entendida como una oportunidad. ¿Debemos entonces temer esta transformación o al contrario, ver en ella un desafío lleno de posibilidades? Grupo Unísono, gracias a su centro avanzado de datos, Smart Analytics Center, pretende dejar la semilla de la innovación, la Inteligencia Artificial y el Big Data en estas fechas en las que el aprendizaje, debe seguir presente".

