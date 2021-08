Fiverr lanza un programa de fidelización por suscripción para su comunidad de autónomos Comunicae

miércoles, 18 de agosto de 2021, 13:22 h (CET) Fiverr, la empresa que está cambiando el mundo del trabajo, ha anunciado el lanzamiento de Seller Plus, un programa de fidelización basado en la suscripción para autónomos. Por menos de 25 euros al mes, los freelance que se suscriban al programa podrán acceder a un conjunto de beneficios que incluyen un gestor , liquidación de pagos más rápida, soporte personalizado, analítica avanzada y herramientas de relación con el cliente, así como eventos exclusivos y contenido educativo "Para cualquier autónomo que quiera construir un negocio exitoso en Fiverr, Seller Plus es una solución imprescindible. Es importante que sigamos innovando y creando nuevos programas que no solo apoyen a las empresas que utilizan nuestra plataforma, sino también a los freelance que ya tienen ingresos importantes y a los que tienen la intención de crecer", dijo Hila Klein, COO de Fiverr. "Cuando empoderamos a nuestros freelance con herramientas como esta, les ayudamos a dar mejores servicios a los clientes a través de nuestra plataforma".

“Cuando decidí suscribirme al programa Fiverr Seller Plus me pusieron a mi disposición una asesora y en tan solo un par de sesiones con ella y tras varios tips conseguí mejorar mucho mi perfil y así poder convertirme en Top Rated Seller” comentó Rebeca Badía, freelance española en Fiverr.

“Me encanta saber que cuento con mi supervisor personal. Son muy profesionales y te guían cuando tienes dudas. Están muy bien preparados, son muy eficientes y te asesoran para mejorar tu perfil”, afirmó Sara Santos.

Seller Plus ofrece a los autónomos la oportunidad de llevar su negocio a través de Fiverr al siguiente nivel. Los suscriptores tienen acceso a una variedad de datos y herramientas adicionales que les permiten evaluar mejor la salud de su negocio en Fiverr, mejorar sus ofertas y servir mejor a sus clientes. Las características analíticas añadidas proporcionan una gran variedad de información, incluyendo la capacidad de conocer las palabras clave en sus listados que están produciendo pedidos, así como ver de dónde vienen sus pedidos - ya sea tráfico orgánico, a través de un listado, un cupón que están ofreciendo a los clientes que contraten, o la función de solicitud del comprador. A cada suscriptor se le asigna también un gestor personal dedicado para ayudarle a navegar por todas las herramientas y proporcionarle asesoramiento personalizado. Los gestores de éxito también pueden ayudar a preparar a los freelance suscritos para su posible inclusión en los distintos programas de crecimiento de Fiverr, incluyendo Fiverr Pro, Fiverr Choice y Rising Talent.

Fiverr seguirá añadiendo y ampliando las ventajas que ofrece el programa Seller Plus. Para obtener más información sobre el programa, consultar aquí.

