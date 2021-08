Facialice: ¿Qué es la hieloterapia y cuáles son sus beneficios? Emprendedores de Hoy

El rostro es la carta de presentación de todo individuo, es lo primero que los demás observan. Con el paso del tiempo, la piel del mismo va perdiendo elasticidad y aparecen las indeseadas líneas de expresión. Cada día son más las personas que se preocupan por el cuidado de la piel. Tomando en consideración que este es el órgano más extenso del cuerpo, es importante tener rutinas diarias para mantenerla limpia e hidratada.

Una alternativa accesible y efectiva es la hieloterapia, como la que ofrece Facialice, la cual contribuye a prevenir y combatir las arrugas, manchas, ojeras acné y estimular la circulación sanguínea.

Congelar el tiempo con la hieloterapia facial La hieloterapia es una excelente técnica para mejorar el aspecto de la piel, aportando firmeza y suavidad a la misma. Consiste en la aplicación de cubos de hielo en el rostro, haciendo especial énfasis en las áreas que presentan mayor flacidez.

Pese a no ser una terapia nueva, últimamente ha estado en tendencia y cada vez son más los hombres y mujeres que hacen uso del hielo en la cara, para embellecer y tonificar la piel. Además aporta hidratación y combate ciertas afecciones que la edad, el clima o la contaminación pueden ocasionar. Una de las principales ventajas que ofrece es que se puede realizar incluso sobre pieles sensibles. Basta con cubrir el hielo con una toallita.

Como una opción para cumplir con esta terapia de manera efectiva y sin riesgos, surgió Facialice, una alternativa revolucionaria en España que ha traído al país las primeras herramientas faciales para aplicar la hieloterapia.

Beneficios del hielo en la piel Además de las cremas y otros productos para cuidar la piel, la hieloterapia es un tratamiento bastante efectivo contra el envejecimiento prematuro. Darse masajes con hielo sobre la cara, como complemento de la rutina diurna y nocturna de cuidado facial, contribuye a la hidratación, y tonificación de la piel y evita la aparición temprana de líneas de expresión.

Son múltiples los beneficios del uso de hielo para la cara, entre ellos se pueden mencionar el efecto desinflamatorio, que mejora visiblemente la hinchazón del rostro; minimiza los poros abiertos, logrando que la piel luzca más suave y tersa; contribuye a reducir paulatinamente las ojeras y es ampliamente efectivo para los brotes de acné, deteniendo rápidamente los mismos. Además mejora la circulación sanguínea, iluminando, rejuveneciendo y tonificando la piel.

Facialice aporta los beneficios del hielo a la piel, garantizando un producto confiable y seguro que permitirá alcanzar todas las ventajas de la hieloterapia facial.

Que un mismo tratamiento contribuya a rejuvenecer el rostro, eliminar gradualmente las ojeras, prevenir el acné, hidratar la piel y mejorar la circulación sanguínea no se ha visto antes en ningún otro producto. Este es el motivo que convierte a la hieloterapia de Facialice en la alternativa más completa y eficaz para el cuidado facial.

