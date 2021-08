La psiconutrición para combatir la obesidad producida por la ansiedad: Sonia Lucena Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de agosto de 2021, 21:00 h (CET)

En el caso de las personas con ansiedad, tienen una tendencia a comer mucho durante el día, sobre todo alimentos de alto nivel calórico, que desencadenan en sobrepeso. La obesidad y el sobrepeso son problemas de salud que afectan a la población a nivel mundial. Factores como una alimentación rica en grasas y carbohidratos, sedentarismo y elementos psicológicos influyen directamente en ellos. Con el programa de psiconutrición que ofrece Sonia Lucena es posible atacar este problema de raíz y tener un peso saludable de por vida.

Psiconutrición: adelgazar para siempre Tener un peso saludable influye directamente en el bienestar del organismo. Muchas personas hacen dietas de manera constante, logrando bajar unos kilos, que luego vuelven a recuperar cuando finaliza el plan alimenticio. Este es el conocido efecto rebote. La especialista Sonia Lucena alerta que subir y bajar de peso de manera continua puede llegar a ser más peligroso que tener sobrepeso.

La clave para adelgazar está en adoptar un estilo de vida saludable, que incluya una buena alimentación, sin excesos en carbohidratos y grasas, ejercicio físico y hábitos que contribuyan a mejorar los aspectos psicológicos que influyen en la alimentación, como por ejemplo, el estrés y la ansiedad.

La psicóloga y nutricionista Sonia Lucena ofrece un programa integral que transforma la manera de alimentarse y enseña a gestionar las emociones, ya que según sus estudios, la ansiedad es la verdadera culpable de la obsesión por comer. Por ello, a través del Método Five propone un programa garantizado de nutrición y psicología, que ayuda a conseguir el cuerpo deseado y a mantenerlo por el resto de la vida.

¿Cómo influye la ansiedad en los hábitos alimenticios? La ansiedad es un estado emocional que hace que un individuo experimente miedo, temor o inquietud. Es normal sentir ansiedad frente a momentos estresantes o de incertidumbre, como hablar en público, presentar un examen o emprender un nuevo proyecto. Sin embargo, si estos sentimientos se vuelven excesivos y se presentan en la vida cotidiana de la persona, la ansiedad se convierte en un trastorno que hay que tratar, pues interfiere en el desempeño del trabajo, en la escuela y hasta en las relaciones interpersonales.

Las personas que sufren de ansiedad normalmente buscan refugio en la comida, ya que esta les calma y les genera tranquilidad. En estos casos, los alimentos funcionan como ansiolíticos y generalmente la mayor tendencia es consumir aquellos que tengan un alto contenido calórico. Esta situación se convierte en un círculo vicioso que conduce directamente al sobrepeso.

Por ello, el foco es atacar de raíz la ansiedad y aprender a gestionar las emociones que llevan a comer de manera poco saludable. Esto junto a ejercicio y hábitos alimenticios adecuados ayudarán a adelgazar y mantener el peso ideal.

El Método Five de Sonia Lucena enseñará a gestionar las emociones, como base fundamental de cualquier plan alimenticio. Además, ofrece pautas adecuadas de nutrición adaptadas a cada caso y entrenamiento deportivo a medida, con la garantía de que se alcanzará el peso deseado, lo cual logrará que la persona se sienta feliz y saludable de por vida. Para más información se puede visitar el sitio web de la profesional.

