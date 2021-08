Los implantes de carga inmediata de Implant Clinics Emprendedores de Hoy

martes, 17 de agosto de 2021, 11:16 h (CET)

El implante dental es un procedimiento que consiste en colocar un tornillo de titanio que sustituye la raíz del diente ausente. Este tratamiento está diseñado para aquellas personas que sufren la perdida de una, varias o todas las piezas dentales.

Para este delicado método es indispensable contar con profesionales y las mejores tecnologías. Por esta razón, la clínica dental Implant Clinics, situada en Valencia, se distingue por sus implantes dentales de alta calidad, además de poseer un amplio conocimiento en el área odontológica, personal calificado y las técnicas más avanzadas.

Sonrisa perfecta al instante con Implant Clinics ¿Qué son los implantes dentales? Los implantes dentales son fijaciones de titanio biocompatibles diseñadas para anclar los dientes artificiales que sustituirán a las piezas dentales perdidas. Una vez integrados en el hueso, los implantes actúan como soporte de los nuevos dientes artificiales (coronas o puentes fijos) y conviven de forma sana y natural con el resto de tejidos y piezas dentales de la boca.

¿Cuánto tardan en colocarse los implantes? Los implantes dentales se colocan en una única sesión y se dejan cubiertos por encía durante los tres meses que tardan aproximadamente en integrarse. Pasado este tiempo, se empieza con el proceso de confección de la corona (diente), en cuanto a forma, color y ajuste.

En el caso de los implantes de carga inmediata, para pacientes que por sus necesidades físicas o estéticas no pueden esperar estos tres meses para tener sus dientes, se coloca una corona o pieza provisional entre 24/48 horas tras la colocación del implante. Esto permite restaurar en dos sesiones la estética y la fonética; aspectos muy demandados e importantes para los pacientes.

Esta técnica se puede emplear tanto en pacientes sin dientes, como en aquellos que solo padecen la perdida de una o varias piezas dentales.

¿Cuál es el precio aproximado de un implante? Cada caso requiere de tratamientos diferentes y, por lo tanto, de precios diferentes. En las instalaciones de Implant Clinics hacen un análisis y estudio personalizado totalmente gratuito para dar la información precisa al cliente acerca de lo que necesitará. En cualquier caso, los precios oscilan entre los 1.000 € y 1.500 € por pieza, incluyendo siempre el coste total del tratamiento (cirugía, materiales, citas, revisiones, radiografías, etc.)

Las ventajas de los implantes dentales Entre las ventajas de los implantes dentales están: el alto grado de biocompatibilidad, la mejora del aspecto de la cara, una sonrisa final natural, sus materiales que permiten que el tratamiento sea indoloro, su función masticadora perfecta y que, finalmente, aseguran la mejora del habla.

En Implant Clinics se ofrecen implantes dentales de la marca Straumann, con un gran reconocimiento a nivel mundial. Por ello, pueden transmitir a sus pacientes un excelente grado de confianza y exitosos resultados.

Cuentan, además, con un equipo profesional con mucha experiencia en el sector y con la tecnología más avanzada para planificar y llevar a cabo los tratamientos de sus pacientes, sin necesidad de salir de las instalaciones. También cuentan con un equipo de TAC, escáner intraoral y un programa de diseño de sonrisas que hace que cada estudio sea minuciosamente examinado y planificado por sus profesionales. Con este fin, el paciente puede tener toda la información requerida desde el primer momento que acude a la consulta.

En Implant Clinics apuestan por la profesionalidad, la confianza y la calidad de sus tratamientos.

