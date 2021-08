Consejos para pasar de becario de verano a empleado en una empresa, por CVapp

Al finalizar la carrera profesional, el estudiante aspira a conseguir un buen trabajo. Las becas o prácticas laborales que las empresas suelen ofrecer durante los meses de verano son una buena opción para lograrlo.

Estas se hacen con el objetivo de probar el talento de un joven y determinar si este podrá o no formar parte del equipo. Sin embargo, después de estas prácticas no todos obtienen un empleo. Por eso, CVapp.es y sus profesionales recomiendan a todos los recién graduados seguir una serie de consejos para pasar de becario de verano a empleado en una empresa, startup o pyme.

Los consejos de CVapp para pasar de becario a empleado en una empresa CVapp proporciona una serie de consejos para que los becarios consigan un empleo en la empresa donde hacen prácticas. Consideran que es importante primeramente que los profesionales muestren gran interés por aprender cosas nuevas. Igualmente, necesitan demostrar que tienen energía y compromiso por el trabajo y una predisposición absoluta para ayudar en todo momento. El becario debe trabajar siempre con una actitud positiva, humilde y natural sin miedo a participar y aportar nuevas ideas a la compañía. Además, es importante que se planteen metas y que estas estén enfocadas hacia los objetivos colectivos, es decir, que sean compartidas con todos los miembros del equipo. Esto debe ser realizado con total confianza y, en caso de tener dudas, siempre es recomendable hacer preguntas de una manera sutil y con sentido común. Por otra parte, los becarios y futuros empleados jamás deben olvidar ser puntuales con la compañía, ya que el tiempo de cada persona o negocio es importante y este debe ser valorado y respetado por todos.

¿Qué otras actitudes debe tener un becario en su primer empleo? Cuando el verano comienza y se abren nuevas oportunidades para los recién graduados, estos deben tener en cuenta que no son los únicos buscando destacar para conseguir un puesto de trabajo. Por lo tanto, no pueden creer que con poco de esfuerzo lograrán posicionarse por encima de otros jóvenes entusiastas a los cuales también se les ha brindado una beca en la compañía. Es por ello que CVapp recomienda a los profesionales que recién empiezan, cuidar muy bien de los detalles e investigar y conocer en profundidad la empresa donde están realizando las prácticas. De igual forma, hay que considerar su filosofía, objetivos, valores, competencias y cómo desempeñarse en el ambiente laboral. Para este ambiente también es imprescindible pensar en el equipo, ser generosos, buscar su beneficio y sentirse parte del mismo. Por último, CVapp considera que los estudiantes no pueden olvidar la proactividad y la iniciativa durante todo el proyecto de trabajo.

Cada vez más las compañías exigen jóvenes talentosos que sean capaces de aportarles beneficios a sus proyectos y equipos de trabajo. Por eso, para lograr cumplir con las expectativas del mundo laboral CVapp ofrece excelentes consejos a los profesionales que desean pasar de becario de verano a empleado en una empresa.