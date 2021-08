Autoescuelas para profesionales ¿Qué ofrecen a sus estudiantes?, según Autoescuelas Costa Verde Comunicae

miércoles, 18 de agosto de 2021, 11:10 h (CET) Las autoescuelas para profesionales están diseñadas para todas las personas que deben formarse correctamente para obtener trabajos que necesiten un conductor de mercancías peligrosas, camiones de carga, camiones convencionales, entre otros Centros tales como Autoescuelas Costa Verde ofrecen todos los conocimientos y la información pertinente para que todos los que culminen sus cursos estén preparados para comenzar a prestar servicios.

¿Qué tipo de cursos ofrecen las autoescuelas para profesionales?

A diferencia de las autoescuelas convencionales que solo preparan a los estudiantes para obtener el carnet de conducir, las que se dedican a ofrecer conocimientos profesionales preparan a los usuarios a poder manejar camiones de carga o transportar correctamente materiales peligrosos.

De este modo, dichas autoescuelas no solo están encargadas de enseñar correctamente la señalización de las vías y explicar para qué sirvan cada una. También, deben explicar los cuidados que deben tener en la carretera y cómo actuar en caso de inconvenientes con la mercancía que están transportando. Por lo general, los cursos ofrecidos son los siguientes.

Conducción de camiones con mercancía peligrosa

En primer lugar, está el curso para conducir camiones con mercancía tóxica o explosivos. Generalmente, las autoescuelas dividen los cursos en transporte de explosivos y transporte de gases tóxicos.

De esta forma, los profesionales en esta área no están acreditados para conducir camiones con cualquier tipo de mercancía peligrosa, de ser así deben finalizar ambos cursos con éxito.

Dentro de las enseñanzas básicas en estos cursos está el control correcto de cada sustancia, qué medidas tomar en caso de que se presente cualquier inconveniente durante el traslado y las vías correctas por las que debe conducir.

Conducción de carretillas elevadoras

Este tipo de máquina de carga tiene un sistema diferente de acuerdo a su elaboración, por lo tanto, las personas que optan por empleos en almacenes o compañías que requieren del uso de este instrumento precisan aprobar este curso para poder solicitar la licencia correspondiente.

La razón es que todo el personal a cargo de las carretillas elevadoras debe conocer el funcionamiento, las técnicas y control correcto para desempeñar una labor segura y ajustada a la mercancía, donde deben realizarlo siguiendo las exigencias legales explicadas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Conducción de vehículos pesados de transporte de mercancías por carretera

Por otro lado, el conducir vehículos pesados para transportar mercancías también requiere de ciertos conocimientos previos antes de poder optar por la licencia pertinente. Esto se debe a que el conductor de este tipo de camiones debe saber cómo llevar a cabo el mantenimiento correcto del mismo, entender su funcionalidad y poder controlarlo en casos de emergencias mientras conduce.

Asimismo, tener el conocimiento de la velocidad correcta en que debe conducir para evitar accidentes, el carril por el que debe manejar en la carretera mientras transporta mercancías y cuando es preciso solicitar ayuda.

Conducción de camiones de carga convencional

También es necesario realizar el curso correspondiente para conducir un camión de carga convencional. Por lo general, este tipo de vehículo es el que tiene menos normas en comparación con las opciones anteriores. Pero, de igual manera, es preciso conocer las leyes de tránsito para este tipo de transporte y las mercancías que pueden transportarse en él.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.