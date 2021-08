Ya es posible comprar una casa en la Toscana o Marbella por menos de 20.000 euros Comunicae

miércoles, 18 de agosto de 2021, 10:10 h (CET) El modelo de vacaciones que arrasa en Europa y que ha llegado a España para quedarse. Cada vez son más los españoles que se suman a una práctica habitual para ciudadanos del norte de Europa: disfrutar de las vacaciones en mobil homes. Este tipo de viviendas no son otra cosa que casas prefabricadas que no necesitan cimentación y sirven tanto como primera vivienda como lugar para pasar periodos vacacionales. En 2021, la venta de estas viviendas ha experimentado un auténtico boom, según European Parks El fenómeno de las casas móviles no es algo nuevo en países como Estados Unidos, donde mas de veinte millones de personas ya han hecho de los mobile homes su nuevo estilo de vida. En Europa, este nuevo concepto de casa está revolucionando el sector turístico y son cada vez mas las personas que apuestan por este modelo vacacional alejados de los grandes circuitos turísticos o si lo prefieren cerca de ellos.

Estar cerca de la playa, rodeado de naturaleza y lejos del estrés a un precio accesible ya es una realidad gracias al gran abanico de precios que existe en el mercado de las casas móviles. Así lo afirma Juan de Dios Ruiz Muñoz, gerente de European Parks: "gracias a que el precio de este tipo de viviendas es casi un 70% inferior al de una casa convencional".

European Parks puede ofrecer estas casas ya instaladas en diferentes campings ubicados en lugares muy interesantes como Toscana, Marbella o Burdeos, situados tanto en zonas turísticas, núcleos urbanos o en zonas tranquilas, con precios que van desde los 20.000 euros, algo impensable hace unos años.

Una alternativa económica y accesible

Y es que, si hasta hace poco el turismo ponía el foco en grandes hoteles y apartamentos, ahora hay otro tipo de posibilidades que European Parks ofrece a los clientes como un mobile home instalado en los mejores camping, y a esto se le suma la facilidad de poder financiar una de estas casas pagando tan solo 100 euros al mes.

“Hasta ahora la demanda de este concepto de segunda residencia era fundamentalmente de ciudadanos del norte de Europa, pero en el ultimo año se ha incrementado el interés de la población española y se ha experimentado un crecimiento sin precedentes en la compra de casas móviles como lugares de vacaciones”, comenta Ruiz.

El entorno donde se ubican estas casas es uno de los grandes alicientes que han llevado a numerosas personas en el último año a lanzarse a vivir este nuevo estilo de vacaciones. European Parks, empresa que en el último año se ha convertido en uno de los referentes en este tipo de turismo, cuenta con ocho localizaciones repartidas por las zonas más exclusivas de Europa. Todos sus parques están dotados de servicios como piscina, parques infantiles, áreas de pesca, campos de golf y todo lo necesario para sacar el máximo partido a los meses de descanso.

Sin duda, este fenómeno supone una revolución turística sin precedentes que ha llevado a miles de personas en el último año a descubrir una novedosa forma de descanso y ocio que hasta ahora parecía solamente alcanzable realizando grandes desembolsos.

