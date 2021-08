Bronceado perfecto para todo el año sin que las estaciones lo impidan con Broncearte Wellness Emprendedores de Hoy

miércoles, 18 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Con cuatro sedes localizadas en la provincia de Valencia, Broncearte Wellness contribuye a conservar la belleza y apariencia saludable que aporta el bronceado más allá de la temporada estival. Este centro brinda las mejores opciones para mantener ese atractivo color dorado sin tener que exponerse durante horas al sol, gracias a los avances tecnológicos de la medicina estética que permiten lucir la piel como si se acabara de llegar de vacaciones, en diferentes épocas del año.

Broncearte Wellness cuenta una trayectoria de 15 años y se forma de un equipo de profesionales con el compromiso de mantener un trato respetuoso, amable y cercano con cada uno de los clientes.

Las ventajas del bronceado de Broncearte Wellness Con solo cuatro meses al año para disfrutar de las propiedades de la luz solar en el organismo, como la absorción de la vitamina D, el fortalecimiento del sistema inmunológico o la regulación de hormonas como la melatonina y la serotonina, los avances tecnológicos han dispuesto equipos para que la exposición controlada a los rayos UVA sean una posibilidad durante los 12 meses del año. El uso de rayos UVA tiene un impacto positivo en el cuerpo, ya que permite mantener el color y no quemarse en el momento en que la piel se expone al sol, siempre y cuando se lleve a cabo un bronceado responsable. Además, la emisión de estos rayos en cámaras horizontales, verticales o faciales que combinan el colágeno con los rayos UVA destinadas a la exposición controlada, mantiene en los clientes la sensación de “verano emocional”. Así, representan la oportunidad de sentirse enérgicos, atractivos y saludables en cualquier época, al llevar un bronceado sin riesgo de quemaduras. Este centro de estética y bronceado ofrece un trato personalizado que les diferencia de la competencia. Además, no cierra a mediodía y brinda asesoramiento a cada cliente en base a las sesiones que requiere de bronceado depende de si tiene un evento, si se marcha de vacaciones o simplemente quiere mantener el color.

Promociones para todas las necesidades Tanto para quienes han salido de vacaciones este verano y desean mantenerse morenos por un buen tiempo, como para las personas quienes no tomaron el sol tanto tiempo como para broncearse, Broncearte Wellness dispone una gran variedad de promociones que se ajustan a cada necesidad y presupuesto.

Desde un sencillo pack de cuatro sesiones de 10 minutos, de las que se recomienda dos por semana hasta la adquisición de una serie de 8 o 12 sesiones, las promociones de este prestigioso centro estético se adaptan a cada presupuesto. Los lunes y los jueves son los días perfectos debido a que el centro cuenta con las mejores ofertas. El lunes la sesión de 10 minutos cuesta solo 1 euro con la compra de gafas obligatorias y un sobre acelerador monodosis, mientras que los jueves presentan la “juernes party” en la que todas las sesiones de 10 minutos cuestan 5 euros.

Desde la página web de Broncearte Wellness, los clientes pueden adquirir una sesión gratuita de bienvenida y dirigirse sin cita previa a las sedes situadas en Valencia, Alacuás, Torrent o Paiporta. Ni el frío ni la nieve que se avecinan a finales de año serán un impedimento para lucir una piel dorada y radiante, mediante procedimientos que requieren muy poco tiempo.

