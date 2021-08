Los 3 ingredientes claves a incorporar en la rutina facial de Medik8

La juventud tiene una fórmula: CSA. Tres siglas que esconden la filosofía que consigue revertir el envejecimiento Revertir el envejecimiento es el gran reto cosmético de esta era. Una carrera por hallar la piedra filosofal que devuelva a la piel la firmeza efímera de la juventud y que los avances científicos cada vez acercan más a la realidad. Medik8, la marca que nació de la pasión por mejorar la salud de la piel, comparte la filosofía fruto de años de investigación que ha conseguido detener el tiempo en las pieles de quienes la han incorporado a su rutina diaria. Se trata de la Filosofía CSA, tres siglas que aúnan tres simples pero poderosos argumentos para adaptar la rutina diaria de belleza. La síntesis de todas sus virtudes se recoge en un sencillo tratado de la piel sana y joven.

Los orígenes de la filosofía CSA

Todo comenzó cuando Elliot Isaacs, fundador de Medik8, se planteó, "¿cuáles son los activos más estudiados y con mejores resultados para retrasar (incluso revertir) el proceso de envejecimiento?". Los reunió, los estabilizó utilizando las más avanzadas tecnologías y desarrolló en base a ello los productos más eficaces de su categoría. Para llegar a la fórmula CSA, tan solo necesitó un par de vitaminas y un escudo, concluyendo que eso es todo lo que la piel necesita para mantenerse sana, luminosa y joven durante mucho tiempo.



Pero, ¿en qué se basa la filosofía CSA? Realmente toda ella se apoya en tres poderosos ingredientes como son la vitamina C, la vitamina A y un escudo protector contra los rayos solares, el SPF. Su acción sinérgica y su correcta utilización en las diferentes fases dan como resultado una piel luminosa que se traduce en ese buen aspecto que irradia una piel sana y de aspecto joven.

C = Vitamina C

La vitamina C es esencial para protegerse de los efectos dañinos que provocan factores medioambientales, como rayos ultravioleta y contaminación, contrarresta la acción de los radicales libres por su acción antioxidante, retrasa y revierte el proceso de envejecimiento porque estimula la producción de colágeno y controla la pigmentación irregular.

C-Tetra de Medik8

Precio: 55€. Medik8.es

S= Protección solar (SPF)

Una vez aplicada por la mañana la vitamina c, se cubre con un filtro de protección solar, ya que el sol es el responsable en un 80% del envejecimiento prematuro. Dando forma al carácter innovador de Medik8, la gama de protección solar está pensada para su uso diario, además de proteger también nutre, son texturas ligeras, no dejan residuos blanquecinos ni grasos, no bloquean los poros como otros protectores solares, y su avanzada formulación hace que sean imperceptibles.

Advanced Day Total Protect SPF 30 " 5* UVA de Medik8

Precio: 74€. Medik8.es

A = Vitamina A o retinol

El remate lo pone la vitamina A. ¿Sus virtudes? Es uno de los activos de tratamiento más estudiado y avalado por la ciencia. Acelera la renovación celular y eso hace que las huellas del paso del tiempo se desvanezcan. Una arruga no deja de ser más que una pequeña cicatriz en la piel, al activar el proceso natural de regeneración, esas pequeñas cicatrices se van difuminando, dando paso a una textura más lisa y uniforme. Además, equilibra la producción de sebo, esencial para casos de acné adulto ya que controla los brotes y minimiza las secuelas.

Crystal Retinal de Medik8

Precio: 58€. Medik8.es

En definitiva, durante el día proteger contra el daño externo y activar el escudo natural de defensa además de las proteínas pro-juventud (como el colágeno); por la noche, si algo se ha escapado, reparar el posible daño sufrido durante el día y activar la renovación celular para obtener progresivamente una piel más lisa.