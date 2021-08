Consejos para aumentar la vida útil de los neumáticos Comunicae

miércoles, 18 de agosto de 2021, 09:30 h (CET) La duración de los neumáticos de un automóvil depende en gran medida de los propios conductores. "Un estilo de conducción con cambios bruscos, un tipo de neumático inadecuado o la presión de inflado incorrecta pueden desgastar rápidamente la banda de rodadura y reducir la vida útil de los neumáticos", explica Christian Koch, experto en neumáticos de la empresa DEKRA “Los conductores que buscan una larga vida útil de los neumáticos para su automóvil deben conducir con cuidado”, recomienda el especialista. “El estilo de conducción tiene un gran impacto en el desgaste de los neumáticos: las altas velocidades, la fuerte aceleración y el frenado brusco reducen significativamente la banda de rodadura. Los conductores que regularmente hacen chirriar sus llantas al arrancar en un semáforo o superan los límites al tomar una curva pueden tener que reemplazar sus neumáticos antes ". Por el contrario, un estilo de conducción defensivo protege los neumáticos y prolonga su vida útil.

La presión y el tipo de neumático deben de ser correctos

Asegurar que las ruedas cuentan con la presión correcta es otro factor importante. Para cuidar bien los neumáticos en carretera hay que ceñirse a las especificaciones proporcionadas por el fabricante, asegurarse de que los niveles de presión sean adecuados para la carga del vehículo y controlarlos periódicamente. “Mantener la presión correcta significará que la rueda tiene la mejor superficie de contacto posible con el pavimento, lo que garantiza unos bajos niveles de abrasión”, explica Koch. Si los niveles de presión son sustancialmente más altos o más bajos que el rango ideal, se producirá un patrón de desgaste desigual. En pocas palabras, se necesitará cambiar los neumáticos antes.

Además, elegir el tipo de neumático correcto es un elemento esencial para reducir la abrasión. Los neumáticos de verano son los más adecuados para los meses más cálidos del año, mientras que los neumáticos de invierno funcionan mejor con el frío. El uso de neumáticos de invierno en verano y viceversa no solo supone un riesgo en la seguridad, sino que también produce niveles más altos de abrasión y un desgaste más rápido, especialmente cuando se utilizan neumáticos de invierno en verano. Es probable que los neumáticos para todas las estaciones experimenten un mayor desgaste en verano que los neumáticos de verano. Además, tal como indica el experto de DEKRA: "Adicionalmente a la banda de rodadura adecuada, si soy alguien que sale a menudo fuera de la carretera, también debería buscar un producto que sea más resistente y menos propenso a soportar el desgaste".

Controles regulares de neumáticos

Las inspecciones periódicas también son indispensables para garantizar una vida útil prolongada de los neumáticos, por ejemplo, para detectar un desgaste desigual o un dibujo de la banda de rodadura "en dientes de sierra". Se recomienda encarecidamente realizar inspecciones profesionales de neumáticos dos veces al año, especialmente para los neumáticos para todas las estaciones que no se cambian en primavera y otoño.

También es aconsejable cambiar regularmente los neumáticos de los ejes delantero y trasero. “Esto conducirá a un desgaste más uniforme en las cuatro ruedas de un vehículo. Si solo es necesario cambiar una rueda, entonces, como regla general, los mejores neumáticos siempre pertenecen al eje trasero, independientemente de la configuración de la transmisión, es decir, no importa si el vehículo es delantero, trasero o con tracción en las cuatro ruedas.” Explica Koch.

Los neumáticos duran más en terrenos planos

Además, los tipos de carreteras que se recorren también tienen una influencia notable en la durabilidad de la banda de rodadura y el kilometraje alcanzable de los neumáticos. En superficies planas, un neumático durará más kilómetros que en un paisaje montañoso. Esto se debe a que la aceleración y la potencia de frenado es mucho más alto en terreno montañoso al circular por carreteras en pendiente, por lo que inevitablemente se traduce en una mayor abrasión para los neumáticos. Por lo tanto, si el kilometraje y todo lo demás son iguales, un neumático se desgastará más rápido en terreno montañoso que en llano.

Sobre DEKRA

DEKRA ha estado activa en el campo de la seguridad durante casi 100 años. Fundada en 1925 en Berlín como la Asociación Alemana de Monitoreo de Vehículos Motorizados e.V., es hoy una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y administra el negocio operativo del grupo. En 2020, DEKRA generó una facturación por un total de casi 3200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a unas 44.000 personas en aproximadamente 60 países de todos los continentes. Con servicios de expertos cualificados e independientes, trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría de seguridad, pruebas y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajos temporales. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro y sostenible. Con una calificación de platino de EcoVadis, DEKRA ahora se encuentra entre el uno por ciento de las empresas más destacadas en sostenibilidad corporativa.

