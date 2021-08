Se acelera la demanda de agencias SEO por parte de las empresas españolas Comunicae

miércoles, 18 de agosto de 2021, 08:03 h (CET) Brutal SEO, agencia de marketing digital, destacada por el uso de Inteligencia Artificial para garantizar el buen posicionamiento en Google de sus clientes Según la empresa Salesforce, durante el primer trimestre de 2021, las compras online en todo el mundo crecieron un 58% en comparación con el mismo período del 2020, muy por encima de los números anteriores al COVID-19. Estos datos confirman que el mundo ha cambiado e Internet se ha consolidado como canal de ventas mayoritario para empresas y autónomos.

Concretamente, en España, este crecimiento en las ventas se ha visto aumentado muy por encima de la media mundial, llegando hasta el 65%.

Es precisamente en este punto en donde la demanda de empresas de marketing digital, o agencias SEO, se está viendo literalmente desbordada por la contratación por parte de profesionales y empresas. El fin, alcanzar un mayor número de clientes objetivo dando un golpe de timón a la situación económica actual.

El papel de la agencia SEO en el crecimiento de la visibilidad online de las empresas

El rol de una agencia SEO juega una posición muy importante en el aumento de las ventas de cualquier empresa que preste servicios o venda productos en Internet. Es una empresa que se centra en el desarrollo y optimización de sitios web y en el incremento de visibilidad de los mismos para que sean más fácilmente localizables por sus clientes potenciales.

José Cebrían, CEO y fundador de la agencia Brutal SEO, comenta que este es un caso que se explica con el típico ejemplo de las tiendas físicas. Aquellas que se encuentran en las calles más concurridas y que tienen un local más bonito y llamativo suelen tener mayor número de visitas y por lo tanto, un mayor número de clientes que acaban realizando alguna compra.

Es de esta forma que una agencia SEO ayuda a empresas y profesionales a hacer que su local en Internet, es decir, su web, sea más visible y accesible para todo el mundo.

Una agencia SEO centra sus esfuerzos en dar soporte a las empresas en el plano tecnológico y en el de inteligencia relacionada con el marketing online.

Para esto existen numerosas y variadas técnicas, tanto de programación de las páginas web de sus clientes, como en la estrategia a seguir para el aumento de la reputación de marca en Internet.

Estos factores, acabarán haciendo a ojos de Google y el resto de motores de búsqueda, una web digna de estar posicionada en una de las mejores calles de la ciudad, los primeros puestos de los resultados de búsqueda.

El uso de este tipo de estrategia de marketing tiene una serie de beneficios muy claros para todo proyecto empresarial. Además, como se está observando en los últimos meses, las empresas los reconocen y explotan.

Inteligencia Artificial para incrementar los beneficios de las empresas

A medida que más empresas crean presencia en la web, hay más competencia para obtener el primer puesto. No tener una web orientada a una buena experiencia de usuario y aportar poco contenido puede ser perjudicial para el rendimiento de un sitio web.

Con las técnicas adecuadas de optimización de cara a los motores de búsqueda, unas empresas pueden competir con otras para ganar la batalla por el tráfico de sus potenciales clientes en Internet.

Sin embargo, si no cuentan con la estrategia adecuada para adelantarse a la competencia y mejorar sus resultados de búsqueda, es posible que nunca logren el objetivo de obtener suficientes visitantes para su web y así poder aumentar las ventas.

De ahí la importancia de contar como partner a una agencia SEO de contrastada experiencia y solvencia en el mundo del marketing digital.

En este sentido, las agencias SEO más demandadas ya usan Inteligencia Artificial en los siguientes aspectos:

Análisis de la competencia, palabras clave utilizadas, estudio de la estructura de las webs que posicionan mejor para un determinado sector o nicho.

Redacción de contenidos originales y de valor para el comprador o usuario final de un servicio.

Búsqueda de los mejores sitios en Internet, con autoridad para que nombren y enlacen la web y los productos del cliente de la agencia. Internet, la clave para las empresas de hoy

Después de año y medio de pandemia, crisis sanitaria y cierre de negocios, los empresarios están viendo una salida clara por la vía de la internacionalización de sus empresas. Buscando clientes no sólo en el ámbito local del país, sino también más allá de las fronteras.

La exportación de productos, gracias a Internet, no ha sido nunca más fácil, siendo esta una de las tablas de salvación que han dado aire y empuje a numerosos proyectos empresariales en los últimos tiempos.

No sólo se encuentra en aumento la demanda en la internacionalización de las empresas, sino que también se está haciendo patente el refuerzo de la presencia en Internet de las empresas de servicios locales.

Empresas de reformas, abogados, tiendas y servicios de proximidad. así como todo tipo de profesionales, demandan de mayor presencia en Internet para captar clientes.

El ahorro de las familias durante todos estos meses, y que ahora vuelve a entrar en circulación, refrescando y dando una nueva cara a la economía del país, está siendo el impulso de las PYMES españolas.

Tanto para las empresas que están comenzando como para las que quieren seguir apostando por Internet, es muy beneficioso encontrar una buena agencia de SEO que comprenda este tipo de problemas y les facilite marcar nuevos rumbos estratégicos hacia el canal online.

Ahora más que nunca, el movimiento de los directores de estrategia de las empresas y de los profesionales autónomos va en un sentido muy concreto, el de la apuesta por la digitalización de los canales de venta de sus negocios.

Todo esto siempre de la mano de un partner tecnológico como una agencia SEO que guíe, asesore y lleve a buen puerto el objetivo final, crecer.

