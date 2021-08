El software de envío masivo mensajes de Whatsapp de RC Valverde Emprendedores de Hoy

martes, 17 de agosto de 2021, 23:00 h (CET)

Hay sectores específicos donde la inteligencia artificial puede marcar una diferencia notable. RCValverde es una empresa que ofrece la solución definitiva a todas las marcas y microempresarios que buscan optimizar su sistema de atención mediante WhatsApp Business o unsoftware de envío masivo de mensajes de WhatsApp. Existen múltiples estrategias de ventas que las personas pueden utilizar para vender un producto por Internet, aunque la gran mayoría de métodos suelen ser efectivos.

De la mano de Roberto Valverde, los clientes podrán conocer todo lo que ofrecen aplicaciones como Whatson e Hiwabot, así como formarse con Whatstraffic o contratar los servicios de WhatsaService para el envío de campañas masivas de WhatsApp Marketing, en definitiva todo un mundo de soluciones basadas en sacar el máximo potencial a WhatsApp en las empresas.

¿Qué es Whatson y el complemento con Hiwabot? Whatson es una de los pocos softwares del mercado que tiene la capacidad de responder a los clientes de manera inteligente. Esta es capaz de reconocer el problema del cliente y darle una respuesta acorde a la duda presentada. Uno de los beneficios que Whatson ofrece es que la aplicación no es detectada como un Bot, lo que evita que WhatsApp aplique algún bloqueo o restricción. Esta extensión es una solución permanente a la acumulación de mensajes en la bandeja de entrada y permite que el trabajo de marketing digital tenga una mayor repercusión, ya que cada cliente potencial tendrá una respuesta oportuna y casi de manera inmediata. Por otro lado, el trabajo de la aplicación se puede complementar y optimizar mediante una plataforma web creada por RCValverde, Hiwabot. Esta es capaz de entender el problema del cliente, buscar una solución y ofrecerla, encargándose de redireccionar al usuario al departamento de su interés.

RCValverde: los beneficios de Chatbot El verdadero potencial de la aplicación Chatbot puede verse reflejada en empresas con un gran número de clientes. Sin embargo, puede ser aprovechada por microempresarios que cuenten con poco presupuesto para un departamento exclusivo de atención al cliente. RCValverde es una empresa que se encarga de todo el proceso de configuración de las aplicaciones, de manera que no sea necesario conocimiento previo para realizar una instalación y sincronización de la App. Chatbot trabaja de manera continua 24/7 los 365 días del año, ofreciendo un enlace permanente entre el cliente y la empresa. El Bot Chatbot posee una gran capacidad de reacción, cosa que permite interactuar de manera simultánea con múltiples clientes sin presentar ningún tipo de retraso.

Para concluir, al utilizar los servicios de la empresa RCValverde los clientes podrán optimizar al máximo el sistema de atención al cliente de sus empresas y proyectos. Esto traerá como resultado una buena reputación para la empresa y por ende una gran mejoría en las ganancias de esta.

