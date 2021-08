Vender un coche de forma rápida y sin preocupaciones con Venda Su Coche Emprendedores de Hoy

martes, 17 de agosto de 2021

Un proceso que puede resultar sumamente engorroso y ocupar mucho tiempo de forma inútil es vender un coche.

Por esta razón, es recomendable contactar con Venda Su Coche, una empresa situada en Barcelona que cuenta con más de 25 años de experiencia. Esta se encarga de llevar a cabo todas las gestiones asociadas con el proceso de venta, evitando preocupaciones a clientes y permitiendo ocupar el tiempo en otras actividades, con atención inmediata y a los mejores precios del mercado.

Vender coches sin estrés y sin preocupaciones La venta de un vehículo viene acompañada de muchas dudas, trámites y situaciones de estrés. Para aliviar preocupaciones, Venda Su Coche, cuenta con un equipo de expertos que se harán cargo del proceso completo de venta para que sus clientes solo se ocupen de recibir el dinero acordado.

Esta empresa compra y vende todo tipo de coches de a partir del 2002 de forma rápida, segura y con alta eficiencia. Solo con una llamada telefónica, un WhatsApp o email con todos los datos de su coche ya se entrará en contacto con Venda Su Coche y se podrá empezar a tramitar.

Además, si se llega a un acuerdo de venta, se pueden desplazar hasta el domicilio del cliente para buscar el vehículo y llevárselo, aportándole el dinero de forma rápida. Con este fin, Venda Su Coche cuenta con grúa propia para acudir al domicilio a recoger el vehículo y ofrece este servicio en toda la Península y Baleares.

Venda Su Coche: venta rápida y segura Una vez concretado el acuerdo monetario, se pide un informe a tráfico para saber si el coche no tiene cargas. En ese caso, se paga el vehículo en el acto al valor que se acordó en efectivo o por transferencia bancaria.

En caso de que el coche tenga cargas como embargo, reserva de dominio, IVT caducada o impuestos atrasados entre otras, los expertos de Venda Su Coche explican de qué manera se puede solucionar esta situación para que se pueda vender el coche sin preocupaciones.

Para venderlo solo es necesario tener la ficha técnica, el permiso de circulación, impuesto de circulación del año anterior y el año en curso al corriente de pago y Fotocopia DNI o NIE en vigor. En caso de sociedades, también se requiere la escritura de constitución, CIF definitivo y apoderado firmante en vigor.

Finalmente, una vez comprado el vehículo, la empresa no pide ningún tipo de garantía y si se vende a un comprador particular la garantía es obligatoria por ley.

Venda Su Coche es la mejor opción para vender un coche porque compra turismos, 4×4, furgonetas, monovolumen, flotas de empresas, coches de alquiler, coches de autoescuelas, clásicos, deportivos, incluso averiados.

