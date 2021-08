Ahorrar más de 1000 euros en compras. El programa más llamativo de Tarjeta Ahorro Emprendedores de Hoy

martes, 17 de agosto de 2021, 11:00 h (CET)

Son muchas las empresas adheridas al proyecto de la empresa multisectorial Tarjeta Ahorro, la más grande de España. Reconocidas marcas se suman a la posibilidad de ofrecer a los consumidores las opciones más atractivas en cuanto al consumo, mediante un consolidado proyecto ofrecido por la empresa, que permite ahorrar más de 1000€ en compras.

De la mano de la empresa Estrategias de Marketing y Fidelización S.L, en 2009 nace el Programa Tarjeta Ahorro. Consolidado como un proyecto para ofrecer soluciones a las necesidades del día a día de las compañías, el interés tanto por parte de colaboradores como socios no ha dejado de crecer desde su creación.

La gran diversidad de comercios y profesionales adheridos convierte la tarjeta en un reclamo para muchos usuarios. El grupo Meliá, SIXT, Repsol, Vueling o Fnac son solo algunos ejemplos de marcas adheridas al proyecto.

¿Cómo funciona el Programa Tarjeta Ahorro? El proyecto de la empresa multi-sectorial consiste en una cuenta personal que el usuario utiliza para acumular una cantidad de dinero en cada compra. Una parte de lo que se gaste en las empresas indicadas se ingresa a los pocos días en la Cuenta Ahorro y puede solicitarse una transferencia bancaria cuando se haya conseguido una cantidad mínima de 10€. Esto es posible gracias a un acuerdo de retribución que mantiene Tarjeta Ahorro con las empresas adheridas al programa.

A través de un buscador situado en la parte principal de la página web, es fácil encontrar las empresas que forman parte de la red de comercios adheridos al proyecto.

El éxito de la plataforma reside en que los sectores disponibles son múltiples; desde viajes, ropa o regalos hasta gimnasios, tecnología o electrodomésticos.

Se trata de una tarjeta única que ofrece múltiples ventajas: es transferible, es decir, la puede utilizar cualquier miembro de la familia; ofrece descuentos y beneficios en servicios profesionales, viajes y tiendas online y es una tarjeta que no requiere de coste de mantenimiento y ofrece asesoramiento legal, fiscal y laboral totalmente gratuito.

Asesoramiento para compras seguras y eficaces Además del beneficio de poder acumular dinero en cada compra, el proyecto de Tarjeta Ahorro cuenta con un gabinete de profesionales especializados en diferentes áreas: legal, telecomunicaciones, salud y seguros, capaces de poder ofrecer un asesoramiento gratuito acerca de los productos, servicios o acciones óptimas según las necesidades personales de cada usuario.

La expansión de Tarjeta Ahorro sigue en crecimiento. A día de hoy, ya ostenta el reconocimiento de ser la empresa multisectorial más grande de España, que cuenta con miles de comercios integrados y sigue creciendo la red de marcas que se suman al proyecto.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.