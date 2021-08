Ahorro y descuentos en hoteles exclusivos para los clientes Tarjeta Ahorro Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de agosto de 2021, 20:00 h (CET)

Tarjeta Ahorro ofrece, a través de las diferentes tarjetas, la posibilidad de ahorrar una cantidad de dinero importante en las compras online de diferentes empresas así como conseguir ahorro y descuentos en hoteles de toda España.

Hoteles de calidad para los clientes Tarjeta Ahorro Los hoteles adheridos al programa ofrecen descuentos exclusivos para los clientes de Tarjeta Ahorro. Desde códigos promocionales y cupones hasta descuentos de entre el 10% y el 20% según la cadena hotelera.

Algunas de las cadenas de hoteles que actualmente anuncian descuentos en la web son Hotelius Club, Barceló Hotel Group, Zenit Hoteles, Meliá Hotels International, Accor Hotels, Hotelopia, Eurostars Hotels o IBEROSTAR Hotels & Resort, entre otros. Todos ellos son cadenas conocidas internacionalmente con un servicio y una calidad excelentes. Se pueden consultar todos los detalles y las condiciones en el apartado de comercios adheridos del programa.

Los clientes que ya han aprovechado estos descuentos valoran muy positivamente la experiencia. Además, al ser cadenas hoteleras con presencia en todo el mundo, estos códigos promocionales se pueden aprovechar en cualquiera de los hoteles que tenga la compañía en distintos países y no solo en España.

Para conseguir el código de descuento solo es necesario consultar la información específica del hotel desde la página Tarjeta Ahorro, validar que uno es cliente del programa y está fidelizado y a partir de ahí se le mostrará el cupón.

¿Cuáles son las ventajas de formar parte de Tarjeta Ahorro? Formar parte de la Tarjeta Ahorro permite ahorrar de manera sencilla y obtener ventajas, no solo de descuentos en hoteles, también en muchas otras actividades y servicios de distintos sectores: restaurantes, peluquerías, gimnasios, tiendas de moda; y servicios profesionales como fontaneros o electricistas. También ofrecen asesoramiento gratuito en los ámbitos de legalidad, telecomunicaciones, seguro y salud.

Además, como es una empresa multi-sectorial con miles de negocios adheridos, no solo los usuarios finales pueden disfrutar de todos los beneficios de la tarjeta.

Al tratarse de una compañía B2B (Business to Business), las empresas también tienen la oportunidad de promocionarse y publicitarse en los canales de Tarjeta Ahorro. De esta manera, pueden darse a conocer entre los clientes y fidelizarlos con descuentos y servicios exclusivos desde la web.

Una de las últimas novedades que ha presentado Tarjeta Ahorro es su nuevo canal de Telegram, con el objetivo de establecer una comunicación más cercana y directa con todos sus clientes y poderles informar de los servicios, descuentos y regalos que les ofrecen de manera exclusiva para ellos.

