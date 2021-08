Bybit lleva al próximo nivel la Competencia Anual de Trading "WSOT" con un premio de hasta $7.5 millones Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 13:47 h (CET) 7.5M USDT en premios, 4.9 veces mayor que el premio del año pasado, además de 1,000 NFTs. La donación a UNICEF más grande del WSOT con $400,000 en BTC La competencia anual de trading WSOT está de vuelta. La inscripción a la edición 2021 del WSOT del exchange de criptomonedas Bybit comienza a partir del 18 de agosto y promete ser el torneo de trading de criptos más grande del mundo otra vez.

El premio del WSOT 2021 podrá alcanzar un valor histórico de 7.5 millones USDT, además de incluir NFTs del WSOT coleccionables y premios en USDT adicionales, anunció Bybit.

“WSOT está de vuelta más grande y mejor, tal como lo prometimos” exclamó Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit. “Queremos celebrar la excelencia y el espíritu de competencia mientras mostramos la influencia positiva de los criptos en nuestra vida diaria: mejoran la alfabetización financiera, despiertan el interés en tecnología de la gente y demuestran las maneras en las que podemos ser una fuerza de cambio y devolver un poco a toda la sociedad”.

El clásico evento de trading de Bybit, uno de los exchanges de criptomonedas más populares del mundo, atrajo más de 12,000 participantes el año pasado. Entre las 135 tropas y 2,128 participantes individuales, los ganadores se llevaron a casa $1.27 millones en premios en la versión 2020.

La mirada en el premio

Con un premio de hasta 6,000,000 USDT para el Desafío Grupal y hasta 1,500,000 USDT en el Desafío Individual, se prevé que el WSOT 2021 será el evento del año para los traders de criptos en todo el mundo.

“En Bybit seguimos sorprendidos por el increíble apoyo de la comunidad mundial de criptos. Como agradecimiento, trabajamos muy duro en los últimos 12 meses para llevar la experiencia de esta competencia al próximo nivel con el premio más grande hasta ahora”, dijo Zhou.

El WSOT 2020 fue la primera competencia de trading del usuario junki84. El participante puso a prueba su estrategia de trading y terminó con PyG (%) individuales increíbles del 5,242.02%. Igualmente impresionante fue el trader SalsaTekila, quien terminó segundo con PyG (%) individuales del 3,956.56%. Con más recompensas y más participantes, se espera que la competencia sea aún más intensa este año.

“Estamos agradecidos por la oportunidad de brindar una plataforma que esté a la altura de la ambición de los mejores traders del mundo. Sus logros fueron dignos de admirarse. Y su habilidad y pasión son el epítome de todo lo que representan los criptos: la creación de un entorno justo, transparente y abierto para que las personas muestren la mejor versión de sí mismos”, remarcó Zhou.

WSOT 2021 está abierto a los traders de todas partes del mundo donde los servicios de Bybit estén disponibles. Los participantes pueden formar una tropa o competir solos y obtener ventajas por inscripción anticipada, descuentos o exenciones en las tarifas de trading y más de 1,000 NFTs y 40,000 USDT adicionales en sorteos.

Apoyando un nejor futuro

En 2020, Bybit donó una parte del premio del WSOT. Un total de 10 BTC con un valor de mercado de $100,000 en ese momento, a los proyectos de alivio de pandemia de UNICEF[1]. Un año después, el COVID-19 sigue siendo una crisis mundial, afectando particularmente el acceso a la educación de los niños y amenazando su bienestar a largo plazo.

Bybit cuadruplicó su donación a $400,000 en BTC este año para apoyar a UNICEF en sus esfuerzos para brindar educación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas para niñas en Vietnam y dar educación de calidad en el Este de Asia y el Pacífico.

“El mundo está aprendiendo a vivir con la pandemia, pero los grupos vulnerables que más sufren sus efectos a menudo se pasan por alto. Con el pasar de los años, Bybit fue testigo del talento y potencial de los miembros de la comunidad mundial de cripto, sin importar la edad, género y antecedentes”, dijo Igneus Terrenus, director de comunicación en Bybit. “Realmente no hay mejor inversión que el bienestar de los niños y su derecho a la educación. Esperamos que nuestra donación a UNICEF ayude a mejorar la vida de aquellos que crecerán para darle forma al futuro”.

Detalles del WSOT 2021

La fase de inscripción de 10 días comienza a las 10 AM (UTC) el 18 de agosto del 2021.

Los usuarios elegibles pueden participar en dos categorías principales además de competir por premios adicionales, incluidos NFTs, durante la competencia con un período de 20 días, del 28 de agosto al 17 de septiembre del 2021.

Desafío Grupal de BTC y ETH: únase o lidere una tropa de 10 miembros o más para desbloquear un premio de hasta 6 millones de USDT.

únase o lidere una tropa de 10 miembros o más para desbloquear un premio de hasta 6 millones de USDT. Desafío Individual: los traders individuales competirán para obtener su parte de los 1.5 millones en USDT en recompensas, mucho más de los 90,000 USDT del premio del año pasado.

los traders individuales competirán para obtener su parte de los 1.5 millones en USDT en recompensas, mucho más de los 90,000 USDT del premio del año pasado. Más de 1,000 NFTs coleccionables y 40,000 USDT adicionales a repartir entre los participantes en sorteos diarios. Leer las reglas e inscribirse en WSOT 2021: bybit.com/wsot2021

Sobre WSOT

La Serie Mundial de Trading (WSOT) es una competencia mundial de trading realizada por Bybit para fomentar el espíritu de competencia, juego justo y la camaradería entre los amantes de criptos de todo el mundo. WSOT celebra los cambios positivos que las criptomonedas y la tecnología trajeron a la vida.

WSOT clasifica a los participantes por PyG (%) y Ganancias: los traders compiten en un campo de juego justo sin importar qué tan profundos son sus bolsillos.

Sobre Bybit

Bybit es un intercambio de criptomonedas establecido en marzo de 2018 que ofrece una plataforma profesional donde los comerciantes de criptomonedas pueden encontrar un motor de emparejamiento ultrarrápido, un excelente servicio al cliente y comunidades multilingüe. La compañía ofrece servicios innovadores de comercio en línea y productos de minería en la nube, así como soporte de API, a clientes minoristas y profesionales del mundo entero, y se esfuerza por ser el intercambio más confiable.

Para obtener más información, visitar: https://www.bybit.com/es-ES

Para recibir todas las novedades, seguir a Bybit en redes sociales: Twitter y Telegram.

[1] UNICEF no respalda ninguna compañía, marca, producto o servicio.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.