NTT lanza la primera plataforma de Red Privada 5G como servicio disponible a nivel global

La plataforma Private 5G de NTT proporciona un conjunto de servicios diseñados para ayudar a los CIOs y CDOs a impulsar los resultados del negocio y poner en marcha modelos de negocio innovadores que dirijan el futuro de la empresa en todos los sectores NTT, proveedor global de tecnología y soluciones empresariales anunci el lanzamiento de la plataforma Private 5G de NTT (NTT P5G), la primera plataforma de red privada LTE/5G como servicio (Network-as-a-Service o NaaS) disponible a nivel mundial. Con una pila completa de servicios de extremo a extremo que va más allá de la red, la plataforma NTT P5G ayuda a los CIOs y a los responsables de departamentos digitales a aprovechar los beneficios de la red 5G privada para resolver problemas del negocio e innovar para seguir el ritmo del futuro de la empresa.

NTT Private 5G aprovecha los principios lógicos de diseño para integrar la seguridad, el control y la privacidad por diseño, proporcionando rendimiento y beneficios económicos con una clara rentabilidad. La plataforma, que se ejecuta sobre una arquitectura nativa de la nube, puede entregar sus servicios a través de la nube, on-premises o en el edge. La plataforma privada 5G de NTT se encuentra preintegrada con los principales partners de software y red, lo que permite a las empresas proteger, escalar y segmentar su red de una manera flexible. Gracias a la tecnología MicroSlicing ™ de Celona (pendiente de patente), NTT P5G permite que las aplicaciones de misión crítica puedan aprovechar las ventajas de una red privada 5G.

Impulsar la transformación digital de las empresas con la economía y la automatización basadas en la nube es clave en la visión de NTT de su plataforma Private 5G. NTT está centrada en impulsar Private 5G a nivel global para satisfacer las necesidades en constante cambio de las empresas en los distintos sectores, incluidos el de la automoción, industria, sanidad y retail para crear una simbiosis sin precedentes de los datos, la conectividad, la seguridad y las comunicaciones. NTT es el único proveedor que ofrece la mejor red global en su clase, una profunda experiencia en mercados verticales y toda una suite de funcionalidades en el desarrollo y gestión de aplicaciones.

"Como partner clave en nuestro viaje de transformación digital, NTT tiene un impresionante historial en el desarrollo y soporte de nuevas tecnologías que ayudan a los CXOs a resolver los desafíos críticos del negocio", dijo Javier Polit, Chief Information & Global Digital Services Officer de Mondelēz International. "El enfoque único de NTT para su plataforma Private 5G proporciona el tipo de agilidad y conocimiento que necesitaremos para acelerar aún más nuestro negocio".

NTT nombró al líder de la industria inalámbrica Shahid Ahmed vicepresidente ejecutivo de New Ventures and Innovation para iniciar el portfolio de servicios de Private 5G, impulsar los resultados de la transformación digital y profundizar en la capacidad colaborativa del ecosistema. A Shahid le respaldan más de 25 años de experiencia en tecnología orientada a la transformación empresarial, y ha desempeñado puestos de liderazgo en Accenture, PricewaterhouseCoopers y Sprint. Además, es el asesor designado por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC).

“Las empresas globales buscan una solución única de red privada 5G para implementarla en varios países. Necesitan una red que sea verdaderamente privada, un único punto de responsabilidad, una plataforma de gestión y un partner de soluciones que elimine los principales puntos de fricción en toda la huella global de la empresa”, comentó Shahid Ahmed, Vicepresidente Ejecutivo de NTT Ltd. New Ventures and Innovation. "Nuestra propuesta NTT P5G respalda los requisitos de los CXOs desde el primer momento, y seguiremos invirtiendo en P5G a medida que evolucione la adopción por parte de las empresas”.

"La tecnología 5G privada tiene el potencial de cambiar fundamentalmente la forma en que las empresas impulsan la transformación digital", dijo Ghassan Abdo, vicepresidente de Investigación de IDC. "NTT tiene un sólido historial en centrarse en ofrecer servicios de extremo a extremo, y las capacidades de NTT P5G se extienden mucho más allá de la conectividad básica para ofrecer un conjunto completo de servicios orientados a conseguir importantes resultados empresariales".

“A medida que los datos y la movilidad se vuelven más críticos en las operaciones del negocio, el 5G permitirá a las empresas reinventar estas operaciones. Con mayores velocidades y volúmenes de datos, el 5G facilitará los avances en el terreno de la inteligencia artificial, la automatización, y el Internet de las cosas (IoT)", declaró Eric Clark, Director de Estrategia Digital de NTT Data Services North America. "La forma en la que las empresas recopilan, almacenan y usan esos datos en tiempo real será crítica para alcanzar el éxito, y NTT está perfectamente posicionada para guiar a nuestros clientes en este viaje".

Para obtener más información sobre NTT Private 5G, visitar https://hello.global.ntt/private5g