Una motosierra de calidad es una herramienta fundamental para una casa de verano, según Tomás Beltrán Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 10:22 h (CET) En verano la demanda de motosierras crece debido a la necesidad de mantener el jardín en perfecto estado. Pero no todas las motosierras cumplen la misma función y es importante dar con la adecuada Tanto si uno quiere talar eucaliptos como si quiere cortar un arbusto en el jardín de casa, es muy importante disponer de una motosierra adecuada. Aunque a simple vista las motosierras son iguales y cumplen la misma función, no todas las motosierras trabajan bajo las mismas circunstancias, ya que no todas sirven para el mismo trabajo o tipo de madera. Suministros Tomás Beltrán, una empresa con más de 50 años de trayectoria en el sector de los suministros industriales, puede resolver estas dudas gracias a su gran experiencia en herramientas.

Lo primero que aconseja Suministros Tomás Beltrán acerca de la elección de la motosierra perfecta es escoger entre una motosierra eléctrica o de gasolina. “La motosierra eléctrica tiene sus ventajas, ya que se trata de una energía limpia, por lo que, es mucho más sostenible. Pero, además, esta herramienta, al disponer de una batería más ligera, pesa mucho menos y su vibración es menor. Por lo tanto, la motosierra eléctrica es una herramienta con la que trabajaremos más cómodamente”, explica Suministros Tomás Beltrán. Otra gran ventaja de las motosierras eléctricas, según esta empresa, es que no será necesario preocuparse por la gasolina o el mantenimiento de la herramienta.

La desventaja de las motosierras eléctricas es que estas herramientas no tienen la capacidad para talar árboles demasiado grandes. Esto se debe a la autonomía y la potencia que tiene la batería, que son inferiores a las de la gasolina. La motosierra a gasolina es ideal para cortar arbustos y árboles más grandes, además de tener un poco más de autonomía a la hora de trabajar, ya que funciona con combustible.

Otra gran ventaja de la motosierra a gasolina es que carece de cables que pueden entorpecer a la hora de trabajar. “La motosierra eléctrica tiene una desventaja y es que a la hora de trabajar las vibraciones son mayores al igual que el ruido, cosa que puede convertir el trabajo en uno más incómodo. Sin embargo, con la motosierra Dakota 54CC se puedetrabajar de forma más cómoda, ya que su peso es tan solo de 7,6 kg y dispone de un manillar ergonómico” explica Suministros Tomás Beltrán.

Otra cosa en la que se deberían fijar los profesionales a la hora de escoger una motosierra a su medida es en el tipo de dientes de la motosierra y esto depende de la madera que cortará. Si la madera es blanda, bastará con escoger una motosierra con dientes redondos. Pero si el profesional necesitará cortar una madera más dura, tendrá que escoger la motosierra de dientes cuadrados. Un intermedio puede ser la motosierra de dientes semirredondos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.