Ofi-Logic: "Los equipos de impresión multifunción son una de las claves para el ahorro de un negocio" Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 10:26 h (CET) Cuando llega el momento de cambiar la impresora en la oficina, las empresas suelen tener dudas acerca de cuál escoger. Los equipos multifunción son el secreto que tienen las empresas para ahorrar y ser más eficientes El momento de escoger una impresora para una empresa es uno fundamental, ya que cada día hay más avances y productos de última generación que dificultan la elección del equipo más adecuado. Por lo tanto, es difícil saber cuál es la mejor opción para cada empresa, ya que no todas las empresas tienen las mismas necesidades. Hay muchas variables que se deberían tener en cuenta, como por ejemplo el volumen de impresión, los colores, funcionalidades, conectividad, tipos de formatos que se necesitarán, etc. Ofi-Logic Madrid, una empresa experta en Soluciones de Impresión y Servicios Informáticos habla sobre las ventajas que tiene escoger un equipo multifunción para aquellas empresas que tienen varios dispositivos para imprimir, hacer fotocopias, escanear y enviar y recibir faxes.

“Cuando una empresa tiene una cantidad y variedad grande de dispositivos para realizar diferentes funciones, tiene que realizar un gasto innecesario en esos equipos. Pero con los equipos multifunción tendremos todas estas funcionalidades que cumplen esos dispositivos en uno solo”, explica Ofi-Logic Madrid sobre la ventaja principal de los dispositivos multifunción. Por lo tanto, la centralización del trabajo es esencial, ya que las empresas conseguirán realizar un gran ahorro de dinero y de tiempo, al destinar todos los trabajos en un solo dispositivo. Otra gran ventaja es que las empresas ahorrarán mucha energía al trabajar con un solo dispositivo. El gasto de energía sería mucho más elevado a la hora de trabajar con varios dispositivos además de los gastos que la empresa tendrá que realizar para mantener y gestionar las impresoras.

Al disponer de menos equipos de impresión el espacio que se utilizará para las impresoras, copiadoras, fax, etc. será menor. Por lo tanto, según Ofi-Logic, las impresoras multifunción son ideales para aquellas empresas en las que el espacio es muy reducido y hay varias necesidades de servicios de impresión. La comodidad también es una característica importante a la hora de trabajar o imprimir, por lo que, es importante que el equipo multifunción también tenga una conectividad Wi-Fi. Hay equipos con los que se puede imprimir en cualquier momento de forma remota, sencilla y muy cómoda.

“Las impresoras multifunción, además suelen tener un buen precio competitivo y suponen un gran ahorro de costes, por lo que, dispondremos de una impresora muy práctica a un precio muy asequible”, afirma Ofi-Logic. No obstante, si las empresas saben que simplemente necesitarán imprimir, quizás lo recomendable será adquirir una impresora normal, pero si necesitan realizar más funciones, pasado un tiempo tendrán que plantearse complementarla con otros dispositivos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.