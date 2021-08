Nanas & Co presenta 7 buenas razones para dejar que los hijos se aburran Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 10:30 h (CET) El aburrimiento es una sensación que se presenta constantemente entre los niños, especialmente, en verano. Aunque es una emoción que se suele interpretar en sentido negativo, tiene muchos beneficios para los más pequeños. Nanas & Co, la empresa de selección de personal doméstico referente en el sector, explica cuáles son. nanasandco.com Si los niños tienen periodos de aburrimiento en que no se está haciendo nada que les satisfaga, se deben utilizar los propios recursos para evitarlo, y ahí entra en juego la creatividad. Hay que dejar que investiguen, que averigüen e inventen cuando no saben qué hacer.

Los padres deben armonizar la reacción instintiva de entretenerlos con alguna tarea y la culpabilidad de dejar que la busquen solos, y no acabar en una sobreestimulación a los niños.

Las actividades deportivas, musicales y culturales pueden beneficiar al desarrollo físico, cognitivo, cultural y social de un niño, pero ellos también necesitan tiempo para sí mismos. De este modo, se podrá controlar el bombardeo de estímulos del exterior y tener los propios pensamientos y ocupaciones, descubrir los propios intereses y conocerse más a sí mismos.

De este modo, se podrá controlar el bombardeo de estímulos del exterior y tener los propios pensamientos y ocupaciones, descubrir los propios intereses y conocerse más a sí mismos. No es necesario que cualquier niño tenga un talento especial. Simplemente, se debe dejar que su mente divague de vez en cuando; es importante para el bienestar emocional y también, para un buen funcionamiento mental.

Simplemente, se debe dejar que su mente divague de vez en cuando; es importante para el bienestar emocional y también, para un buen funcionamiento mental. Es bueno que los niños aprendan a entretenerse por sí mismos y no esperar a que los padres les controlen el entretenimiento todo el tiempo. Además, no es bueno que normalicen la idea de que deben estar siempre entretenidos para sentirse bien.

En verano, se intenta que los niños tengan todo el ocio dirigido y el día ocupado, pero es importante que se aprenda a valorar el tiempo y gestionarlo. Vencer el aburrimiento implica esfuerzo, no hay que darles todo hecho.

El tiempo libre es fundamental, las grandes ideas surgen de momentos de relajación y, esto, ayuda a desarrollar muchas capacidades beneficiosas. Gracias al aburrimiento, el niño desarrolla autonomía personal y pensamiento propio. Acerca de Nanas & Co

Nanas & Co es una empresa de selección de personal de servicio doméstico, cuidado de niños y mayores, de ámbito nacional e internacional. Seleccionan la persona que mejor pueda ayudarte a cuidar de tus hijos o mayores, y/o realizar las tareas domésticas en cualquier parte del mundo.

Encontrar a la profesional ideal es posible, porque someten a sus cuidadoras a entrevistas detalladas que les permiten encontrar a la persona con más posibilidades de dar respuesta a las necesidades de cada familia.

Profesionalizan los procesos de selección de personal de apoyo doméstico, extrapolando las metodologías y prácticas del headhunting que se aplican en el mundo empresarial.

Emplean un innovador sistema de referencias para que sus embajadoras de reclutamiento garanticen la máxima excelencia. El resultado final son familias contentas y satisfechas.

nanasandco.com

C/ General Pardiñas, 40

28001 Madrid

FB: @Nanas and Co Servicio Doméstico

IG: @nanas.andco

IN: @Nanas & Co

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.