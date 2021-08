'Yo, el asesino', una novela negra perturbadora del autor almeriense afincado en EEUU Diego Uribe Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 09:03 h (CET) Este thriller psicológico del escritor español inaugura una serie de novela negra ambientada en Almería y que combina el realismo de los programas de televisión americanos de crímenes violentos, el auge de los asesinos en serie y los trastornos mentales Tras el éxito de Historias japonesas de muerte y desolación, el escritor español afincado en Estados Unidos Diego Uribe presenta su nueva novela, Yo, el asesino. Se trata de un inquietante thriller psicológico que inaugura una serie de novela negra ambientada en Almería y tendrá continuación en otras entregas actualmente en preparación.

Yo, el asesino introduce al lector en la perturbada mente de un asesino en serie, que es responsable de al menos tres asesinatos de mujeres jóvenes en la capital almeriense. Su trastorno de personalidad le provoca la escucha de unas voces que parecen ser la del asesino estadounidense más famoso del siglo XX: Ted Bundy. La policía, acostumbrada a bregar con delitos como el narcotráfico o las reyertas, no es capaz de dar caza al enigmático criminal.

Solo Zaida Benatar, una agente de la Policía Nacional de origen marroquí, será capaz de seguir las pistas del modus operandi del psicópata. Pero en su particular caza del asesino deberá superar numerosos obstáculos, empezando por la violencia de género, la discriminación y el machismo.

El escenario en el que se sitúa la acción de Yo, el asesino es Almería capital, ciudad platónica del escritor y, especialmente la céntrica Puerta de Purchena. Esta emblemática plaza da nombre a la nueva serie de detectives con la que Diego Uribe ha querido rendir homenaje a sus raíces.

Además de su ambientación, uno de los aspectos más llamativos de la novela es el inteligente juego que plantea entre la primera y la tercera persona de la narración. Eso permite al lector, por un lado, sumergirse en la enfermiza mente del asesino para asistir como horrorizado testigo a sus crímenes; al mismo tiempo que puede seguir la evolución de la investigación policial y el ritmo trepidante de la persecución de un criminal como jamás se ha contado.

“Esta novela nos introduce en la mente de un hombre aparentemente normal, casado y con hijos que, tras una fachada respetable, esconde un verdadero monstruo. Solo una mujer policía de origen marroquí, que lucha contra adversidades como el choque de culturas, el machismo y el racismo, será capaz de plantar cara al asesino en una Almería multicultural y abierta, en cuyas calles nadie es capaz de concebir que puedan ocurrir hechos tan terribles, hasta que suceden” explica Diego Uribe, autor de Yo, el asesino.

Con un estilo único, Uribe, que a los diecisiete años fue diagnosticado con agorafóbia y un trastorno de ansiedad con ataques de pánico, escribe de forma magistral un relato capaz de atrapar al lector de la primera a la última página. La novela combina la capacidad de diseccionar la mente criminal de obras clásicas del suspense psicológico como American Psycho, El asesino dentro de mí o el El buen hijo, con la truculencia y el realismo del True Crime, los programas de crímenes, misterio y asesinos que son especialmente populares en los Estados Unidos.

Yo, el asesino está disponible en la web del autor www.diegouribe.com y en Amazon en el verano de 2021.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.