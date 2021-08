Emerge We Nomad: La agencia que ayuda a empresas a vender online en China Comunicae

martes, 17 de agosto de 2021, 09:03 h (CET) En una nación con más de 1.400 millones de habitantes, una exorbitante demanda y ante la necesidad de ayuda para romper las barreras tanto lingüísticas como legales, nace We Nomad. Una agencia española de marketing digital en China que da soporte a todas aquellas empresas que se aventuran a vender sus productos online en el mercado de China Inédita en el mercado, We Nomad es una agencia de marketing digital y comercio electrónico, especializada destacablemente en los mercados chino y occidentales. Con sede en Madrid y oficinas en Shanghái, la empresa dispone de un equipo multicultural formado por profesionales que hablan chino, inglés, español, francés e italiano en el mundo digital.

Dada la importancia y esencialidad de tener una estrategia digital para encontrar el éxito comercial en China, We Nomad surge para ayudar a la comunidad empresarial hispana en el asesoramiento estratégico y operativo para la entrada en el mercado chino.

En particular, apoya a las empresas hispanas en la definición de un correcto posicionamiento de la Marca a través de todos los canales digitales. Asegurando una presencia en las plataformas de comercio electrónico chinas como Taobao, Tmall, JD.com; y garantizando una presencia en las redes sociales más apropiadas (como WeChat, Weibo, Xiaohongshu y Douying/TikTok) para obtener el reconocimiento de la marca requerido y asi alcanzar los objetivos comerciales del cliente.

Con casi mil millones de chinos navegando y comprando en línea cada día, es fácil imaginar que la exportación a través del comercio electrónico ofrece una gran oportunidad de negocio.

Quien se acerca al mercado chino por primera vez, debe empezar con buen pie para no desperdiciar recursos (tiempo, pero sobre todo dinero) en actividades inútiles que no dan resultados concretos.

Antes de abordar un nuevo mercado, es esencial conocer su cultura, sus hábitos de consumo y sus gustos. Por eso, es importante confiar en un agencia de marketing en China que ayude a las empresas a definir su audiencia o público objetivo ideal en este mercado, ademas de elaborar una estrategia customizada para llegar a ese público objetivo, garantizando el alineamiento operativo y generando un ROI superior.

David Perrenoud, CEO de la empresa We Nomad, confirma que el compromiso como agencia de marketing en China es

"No sólo conseguir la visibilidad en un mercado tan complejo y digital, sino transformar sus marcas en una experiencia inedita cada vez que un consumidor chino entra en contacto con su marca. Algo muy inusual en los mercados occidentales pero muy recompensado en el mercado chino."

Por otra parte, entrar en el mercado chino no es tan sencillo, ya que China bloquea plataformas occidentales populares como Facebook, Google y YouTube. Como resultado, en China existen plataformas locales de redes sociales, comercio electrónico y motores de búsqueda, que crean un ecosistema digital totalmente independiente en el país del dragón.

En consecuencia, los hábitos de compra y consumo en China también son diferentes a los de Occidente. Tal como argumenta David Perrenoud, esto lleva a la necesidad de desarrollar estrategias de marketing hechas a medida para los consumidores chinos.

"We Nomad emerge como el motor que se encarga de maximizar la visibilidad y ventas online, incrementando el volumen de abastecimiento en China.”

Sin lugar a duda, la dispersión geográfica que posee We Nomad, hace que sus relaciones comerciales sean más directas y cercanas, pudiendo así solventar inconvenientes como los ocasionados por el cierre de las fronteras tras la reciente pandemia global. Con respecto a esto, el Director General declara:

“Nuestra ventaja de cara al cliente es que ofrecemos una presencia física en toda Europa, a diferencia de otras agencias. Esto elimina la diferencia horaria y facilita la planificación y cooperación entre ambas partes. Y ahora más que nunca, permaneciendo las fronteras de China cerradas.”

En definitiva, We Nomad es una empresa emergente, comprometida e innovadora con un gran dominio de las nuevas tecnologías chinas. La bocanada de aire fresco que todo exportador necesita para dar conocimiento a su producto, destacar entre sus competidores y agilizar todos sus trámites consolidando así una férrea cadena logística.

www.wenomad.marketing

