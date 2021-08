'Baby´s Feet': La tendencia en el cuidado de pies que arrasa este verano con Lova Skin

Ya no basta con tener unos pies bonitos, ahora el reto es devolverles su suavidad original gracias a productos evolucionados que cuiden de su salud Si el confinamiento sirvió para poner el foco en un ritual que se había olvidado, el verano, las tendencias y la evolución en cuanto a efectividad de los productos específicos para esta parte del cuerpo lo han vuelto a situar como prioridad estética: el cuidado de pies. Una práctica que algunos medios especializados ya han bautizado como 'Baby Feet', haciendo alusión al ritual japonés que le dio nombre.



El hecho que los productos existentes en el mercado no fueran precisamente ágiles ni respetuosos con la piel y el medio ambiente, tampoco favorecía el mimo que los pies necesitan para estar sanos y soportar el peso del día a día.



Todas estas fueron las consideraciones que la marca sueca Lova Skin, tuvo en cuenta para desarrollar un formato no solo fácil de usar, sino con resultados inmediatos y con ingredientes que no agreden la piel. El 'Instant Foot Peeling' de Lova Skin es una formulación innovadora que ya ha sumado varios premios en todo el mundo a pocos meses de su lanzamiento.



Este revolucionario producto exfoliante de pies instantáneo y ultra rápido renueva y embellece los pies en tiempo récord (sólo dos minutos) y con un sencillo gesto: pulverizar. Además, supone una alternativa ecológica y respetuosa con el medio ambiente a diferencia de los clásicos productos de un solo uso como mascarillas de tejido o derivados plásticos o exfoliantes granulados.

¿Por qué es diferente?

Es sencillo, su formulación para un resultado eficaz. Las propiedades queratolíticas de sus activos, eliminan en pocos minutos con suavidad la capa córnea de la epidermis (la más gruesa), acelerando el proceso natural de renovación, a diferencia de otras exfoliaciones que actúan de forma más agresiva y en mayor espacio de tiempo.



Instant Foot Peeling de Lova Skin está elaborado con una alta concentración de ingredientes activos naturales, entre los que destacan como principales agentes renovadores sus Alfa y Beta-Hidroxiácidos (ácidos láctico, málico, salicílico y glicólico) derivados de frutas como la corteza de limón, la parte donde se encuentran las moléculas más interesantes de este rico fruto. La fórmula se complementa con ingredientes calmantes, suavizantes y antisépticos, como el jugo de aloe vera, agua de glaciar suizo, extracto de cactus, hojas de eucalipto o hamamelis. Esto convierte a este aerosol en un completo y poderoso removedor de células muertas, callosidades o rugosidades, dejando la piel lisa, suave y renovada.



El tratamiento se complementa con Foot Peeling File, una lima que actúa en sinergia con el aerosol exfoliante, está diseñada con dos fases, una más rugosa para terminar de retirar el exceso de células muertas tras la aplicación de Instant Foot Peeling, y otra más lisa para pulir y suavizar la superficie de la piel. Con una sola sesión se aprecian los resultados, pero la marca recomienda una media de dos sesiones al mes para mantener los pies limpios, sanos y suaves, e ir ralentizando la formación de nuevas callosidades.

Instant Foot Peeling de Lova Skin (62€)

Disponible en Pure Niche Lab