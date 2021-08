AlexPhone, la empresa española que lucha contra la obsolescencia programada Emprendedores de Hoy

lunes, 16 de agosto de 2021, 21:00 h (CET)

La “obsolescencia programada” es lo que se conoce cuando las empresas productoras de dispositivos tecnológicos fabrican equipos cuya vida útil está planificada para un determinado período, de manera que los consumidores se ven obligados a adquirir dispositivos más actualizados. Por una parte, genera ganancias a las industrias, pero por la otra representa la acumulación de chatarra tecnológica que afecta negativamente al medioambiente al llenar los vertederos del mundo de toneladas de materiales como plásticos y metales descartados.

Conscientes de esta situación, los socios de AlexPhone iniciaron en Barcelona y Badalona un proyecto de ventas de iPhones reacondicionados de la mejor calidad y con dos años de garantía, como una manera de luchar contra la obsolescencia programada y a la vez ofrecer móviles casi nuevos, estrictamente probados, para generar un ahorro a sus clientes y contribuir con el cuidado ambiental.

Respaldo técnico permanente en todos los dispositivos Ante los precios cada vez más elevados de los móviles, adquirir un teléfono reacondicionado es una opción cada vez más popular entre los usuarios. En la página web de esta empresa están disponibles todos los dispositivos Apple desde la versión iPhone 5, hasta la más reciente del iPhonePro Max 12. Así, AlexPhone se ha convertido en una opción ideal para quienes necesiten un buen móvil sin tener que gastar mucho dinero, ya que al comprar un dispositivo en esta tienda se puede obtener una media de un 40% de descuento con respecto a un iPhone nuevo, con la certeza de que funcionará perfectamente y el respaldo de un servicio técnico de primera calidad.

La meta: respetar el medioambiente y el presupuesto Con la compra de un iPhone reacondicionado en AlexPhone, los clientes contribuyen a frenar los efectos de la obsolescencia programada dando uso a un dispositivo que había sido descartado por no ser el más nuevo o por alguna avería mínima que pudo ser resuelta de inmediato por algún técnico.

En AlexPhone los equipos no solo están garantizados, sino que pueden ser pagados con un cómodo sistema de financiación a elección del cliente, que permite pagar el dispositivo en plazos de hasta 12 meses tanto en las dos sedes físicas, como vía online y además, cuenta con envíos a todo el país.

Responsabilidad, trato cercano, asistencia técnica permanente y la posibilidad de sumarse a la lucha contra la obsolescencia programada son algunas de las ventajas a las que los usuarios acceden al confiar en AlexPhone como su proveedor de teléfonos reacondicionados, cuya diferencia con un móvil nuevo termina siendo el precio.

