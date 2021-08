El injerto capilar en Barcelona más natural y denso ofrecido por el Dr. Bruno Jacobovski Emprendedores de Hoy

sábado, 14 de agosto de 2021, 11:07 h (CET)

Haciendo uso de las técnicas más novedosas en la actualidad, el Dr. Bruno Jacobovski despunta por realizar el injerto capilar en Barcelona más natural y denso en su clínica propia. Licenciado en Medicina por la Universidad de Cádiz y con el máster oficial a nivel mundial en Trasplante y Medicina Capilar por la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid, el Dr. Jacobovski se establece como el primer doctor en realizar la tesis de Máster en Microtrasplante Capilar en Cicatrices y Quemaduras.

Sólida experiencia en el ámbito de los trasplantes capilares El profesionalismo y las exclusivas técnicas aplicadas por el Dr. Bruno Jacobovski, le han llevado a ser quien ejecuta los injertos capilares más naturales y densos en Barcelona. Como miembro de la Society of Hair Restoration Surgery y de la Asociación Folicular Unit Extraction (FUE), el Dr. Jacobovski emplea esta técnica que, realizada con anestesia local, consiste en extraer folículos pilosos que provienen de zonas llamadas donantes, encontradas en los laterales o parte trasera de la cabeza, mediante las cuales se regenera cabello de manera natural, con un porcentaje del 95% de supervivencia, dado que utiliza una técnica patentada para mantener los folículos pilosos enfriados a 4º durante todo el proceso.

De igual manera, aplica la técnica Folicular Unit Strip Surgery (FUSS), en la que se realiza un corte en la parte posterior de la cabeza, con una medida entre 10 y 15 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho que no deja cicatrices visibles si se deja crecer el pelo más de un centímetro. Esta, sin embargo, solo se realiza en casos especiales. Su trayectoria y vocación le permitieron comprobar que muchos pacientes que requieren este tipo de trasplantes e implante de pelo acudían a las citas porque habían sufrido algún accidente y necesitaban de su ayuda, aunque no tenían los recursos para costearlo. Por ese motivo, ofrece planes de financiación a medida y precios asequibles para todo el mundo. La Clínica Dr. Bruno Jacobovski cuenta amplia trayectoria y sólida experiencia en la realización de trasplantes capilares. En la actualidad, ha tratado más de 1000 pacientes.

Diversidad de tratamientos Además de los implantes de pelo, el doctor Jacobovski realiza Mesoterapia con Dutasteride, medicamento que previene y trata la alopecia androgenética, inyectándose en varias zonas del cuero cabelludo para detener la caída, fortalecer el cabello y su crecimiento. Asimismo, orienta tratamientos con vitaminas, oligoelementos y aminoácidos, infiltraciones, aplicación de Minoxidil y Finasteride. En su pagina web está disponible un primer diagnóstico online gratuitoy para visitar la clínica en Barcelona puede llamar o acercarse a la sede.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.